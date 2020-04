Après avoir pris connaissance en novembre dernier du souhait du Président de la FIS, Gian Franco Kasper, de quitter ses fonctions à l’issue du congrès de la FIS ce printemps, le Présidium de Swiss-Ski a étudié la question de sa succession.

La décision stratégique a été prise de faire le maximum pour que la présidence de la FIS reste en mains suisses, après Marc Hodler et Gian Franco Kasper.

«La décision d'Urs Lehmann de se présenter à la présidence de la FIS nous réjouit, explique Bernhard Aregger, CEO de Swiss-Ski dans un communiqué. Nous sommes convaincus qu'Urs Lehmann, avec son expérience d’ancien athlète de haut niveau, de CEO de longue date de Similasan AG et de Président de l’une des plus importantes et des plus grandes fédérations nationales de ski, est prédestiné pour le poste de président de la FIS.»

«C’est à la fois un grand honneur et une obligation pour moi de me présenter à la succession de Gian Franco Kasper. Il est important que la FIS, en tant qu’organisation faîtière internationale, assure la continuité, tout en apportant de nouvelles visions et idées pour l’ère post-Kasper. Je me sens prêt à relever ce défi», déclare pour sa part Urs Lehmann.

Si le champion du monde de descente de 1993 était élu président de la Fédération internationale de ski lors du 52e congrès de la FIS, il appartiendrait aux délégués de Swiss-Ski de désigner son successeur à la tête de la Fédération suisse de ski.

Le Présidium de Swiss-Ski a d’ores et déjà évalué en détail les possibilités envisageables pour sa succession et décidé qu’en cas de départ éventuel de Monsieur Lehmann, il proposerait l’actuel vice-président, Peter Barandun, à sa succession.