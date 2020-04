Après les longs règnes helvétiques de Marc Hodler et de Gian Franco Kasper, depuis 1951, un troisième Suisse s’est porté candidat à la succession de ce dernier qui a décidé, cet hiver, de quitter la présidence de la Fédération internationale de ski (FIS). Urs Lehmann (51 ans) a en effet déclaré officiellement sa volonté de reprendre les rênes de cette institution. L’élection qui était prévue initialement le mois prochain à Pattaya devrait avoir lieu à la fin septembre ou début octobre à Zurich en raison de la pandémie. En attendant, l’Argovien nous livre ses sentiments.

Urs, vous voilà prêt à relever un nouveau défi, comme président de la FIS. C’est un poste qui vous a toujours fait envie?

Envie, envie, c’est beaucoup dire. Disons qu’il y a beaucoup de monde dans mon entourage qui m’encourageait à me présenter. Du coup, je me suis dit «pourquoi pas». Comme je l’ai toujours affirmé, c’est le 1er janvier que j’ai commencé à sérieusement m’y intéresser où que j’en ai beaucoup parlé avec des personnes qui connaissaient bien le rôle.

Quand on voit la longévité de Marc Hodler et de Gian Franco Kasper, vous êtes prêts à tenir aussi longtemps que vos deux compatriotes?

C’est vrai qu’ils ont duré, mais c’était une autre époque. Aujourd’hui, je pense que c’est un peu différent. Je ne pense pas que la prochaine période soit aussi longue pour le successeur. Ce n’est d’ailleurs pas plus mal.

Quel sera votre programme pour convaincre les gens de voter pour vous?

J’ai écrit un manifeste de douze pages qui porte sur quatre aspects. Pour vous résumer le tout, le plus important, c’est le sport. Qu’il soit très attractif pour les athlètes, qui doivent pouvoir gagner leur vie avec le ski. Il doit aussi être attirant pour les médias. On doit également chercher des nouveaux marchés, comme la Chine par exemple. Si le sport a du succès, il deviendra plus intéressant aussi pour les sponsors. On l’a constaté avec Swiss Ski où on a pu avoir plus de moyens pour réinvestir. Concernant le troisième pilier, il s’agit de renforcer la gouvernance et les structures de la FIS pour qu’elles soient plus modernes. Et, enfin, donner aux grandes nations les moyens qu'elles demandent et aider dans le même temps les petits pays à grandir.

Le fait d’avoir été un coureur, champion du monde, et de connaître ensuite le succès à la tête de Swiss Ski fait de vous le candidat idéal avec des atouts qui pourraient bien peser dans la balance, non?

Je suis très fier si les gens me voient ainsi, même si rien n’est fait. J’ai eu, c’est vrai, beaucoup de plaisir tant comme athlète qu’avec la fédération ces dernières années avec, en plus, des résultats fantastiques de nos skieurs. Je suis aujourd’hui très heureux mais ce n’est pas à moi de juger si je suis le candidat idéal, c’est aux gens de voter. Mais j’admets que mon bilan à la tête de Swiss-Ski se défend tant sportivement qu’au niveau de nos structures ou des finances qui sont très solides. Je crois être prêt pour ce nouveau défi!

Et quels seront vos principaux adversaires?

Il y a le riche propriétaire de Head, le milliardaire suédo-britannique Johann Eliach (65 ans), qui a été le premier à se déclarer. A ce que j’ai entendu, il devrait aussi y avoir Sarah Lewis, secrétaire général de la FIS, ainsi que Mats Arjes (52 ans), qui est actuellement le vice-président de M. Kasper et président du comité olympique suédois. Chaque pays pourra ensuite nommer quelqu’un jusqu’à 30 jours avant le congrès. Il y a donc encore beaucoup de possibilité, rien n’est joué.

Si vous êtes élu cet automne à la FIS, il faudra un nouveau président à Swiss-Ski.

Et je ne serais pas un bon président si je n’avais pas eu des réflexions sur ma succession. Nous avons eu une discussion avec le présidium de Swiss-Ski très ouverte et très honnête où nous sommes arrivés à la conclusion que Peter Barandum, 55 ans, vice-président depuis huit ans, serait un candidat magnifique. Il connaît tous les dossiers, le sport et en plus il est bien connu dans l’économie puis qu’il est aussi président du conseil d’administration d’Electrolux Suisse. C’est lui qu’on va proposer à l’assemblée des délégués. A la fin, c’est elle qui va voter s’il devait me succéder. Je serais très fier que ce soit lui.

Propos recueillis par Christian Maillard