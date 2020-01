Wendy Holdener (26 ans) et Nico Caprez (28 ans), c’est fini. En couple depuis près de 10 ans, la championne de ski et son compagnon, consultant au civil et lui-même ancien skieur de compétition, ont décidé avant Noël de prendre des chemins différents. «Il y a différentes choses qui n’allaient plus», a expliqué la double championne du monde du combiné à Blick. L’éloignement géographique a aussi constitué un autre facteur de séparation. «Ce n’était pas très facile à vivre…», confie la Schwytzoise. Alors que son chéri, qui réside à Silvaplana (GR), se trouvait régulièrement à l’étranger, notamment à Londres où il achève un cursus universitaire de 2 ans, la skieuse d’Unteriberg est bien évidemment elle également fréquemment sur la route ou dans un avion, ce qui ne facilite pas la vie de couple.

Wendy ne regrette pourtant aucunement toutes ces années passées avec Nico. «C’est bien d’avoir pu vivre tellement d’expériences avec Nico. Même si la situation actuelle n’est pas facile à vivre, on peut encore se parler. Si l’un de nous deux a par exemple un problème, il peut appeler l’autre à tout moment.»

Les deux - désormais anciens - tourtereaux s’étaient rencontrés en 2010 en France, à l’occasion des Mondiaux juniors qui se tenaient à Megève, avant d'officialiser quelques mois plus tard leur union lors des championnats de Suisse disputés à Hoch-Ybrig. Après avoir arrêté sa carrière à la suite d’une grave blessure au genou, Nico Caprez se montrait néanmoins rarement dans les différentes aires d’arrivée du Cirque Blanc. «Je reste en retrait et fais rarement les courses. Mais quand je vois Wendy, je suis simplement heureux», avait-il une fois expliqué.

Lors de la Coupe du monde 2017 à Saint-Moritz, l’homme n’avait toutefois pas hésité à peindre un énorme cœur en rouge sur la piste. Une merveilleuse déclaration d’amour qui, à l'époque, avait touché sa destinatrice comme en avait témoigné Wendy sur son compte Instagram.

Moins de trois ans plus tard, Wendy Holdener, qui a retrouvé sa liberté, est aujourd’hui un cœur à prendre. «Dans tous les cas, a-t-elle confié au quotidien zurichois, il importe de trouver quelqu'un de flexible, comprenant que le partenaire est souvent sur la route en raison du sport.»

En attendant de retrouver celui qui fera battre son coeur, Wendy Holdener sera aux départs, les 8 et 9 février, des épreuves de Garmisch-Partenkirchen, où une descente et un Super-G attendent la slalomeuse. L'occasion pour elle de mesurer ses progrès dans les disciplines de vitesse. Pour l'heure, pas question de laisser un nouvel homme entrer dans sa vie. «Je suis entièrement focalisée et concentrée sur le reste de ma saison en Coupe du Monde.» L'amour attendra.