Les skieurs freestyle suisses se sont illustrés aux X-Games d'Aspen (Colorado). Si la victoire ne leur a pas souri, trois d'entre eux ont trouvé place sur le podium en big-air.

Du côté féminin, la Fribourgeoise Mathilde Gremaud a terminé à la deuxième place et la Genevois Sarah Höfflin à la troisième. La victoire est allée à la Française Tess Ledeux.

Chez les hommes, c'est le Suédois Henrik Harlaut qui s'est imposé. Il est devenue le skieur le plus récompensé des X-Games, avec 12 médailles (dont 7 en or), devant l'Américain Tanner Hall (11 médailles). Le Norvégien Birk Ruud a pris la deuxième place et le Grison Andri Ragettli la troisième.