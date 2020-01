Daniel Yule, deux victoires de suite ici à Madonna, vous êtes le roi de cette piste! Qu’est-ce qui rend ce tracé si spécial pour vous?

C’est une des plus belles pistes de la saison de Coupe du monde. Une des plus complètes aussi: il y a des bosses, des murs raides, des replats sur la partie intermédiaire. Et puis la neige est toujours parfaitement préparée par les organisateurs. Sans oublier la nourriture italienne, qui me convient à merveille! (Rires)

Si on vous dit Ingemar Stenmark, Alberto Tomba, Henrik Kristoffersen et Daniel Yule: qu’ont ces quatre hommes en commun?

Probablement deux victoires à Madonna?

Oui, deux victoires consécutives. Qu’est-ce que ça vous fait de faire partie de ce club très fermé?

C’est génial. Quand j’étais gamin, je n’osais même pas rêver à une victoire en Coupe du monde. Alors deux, qui plus est ici sur cette piste mythique, c’est juste incroyable. Je suis très fier de pouvoir placer mon nom à côté de ces légendes.

Vous avez réalisé deux manches très abouties et vous avez montré une confiance en vos capacités que vous ne montrez pas ailleurs. Cette piste vous réussit vraiment?

Oui, déjà il y a deux ans de cela, j’étais quatrième; l’année d’avant, j’avais fini sixième. J’ai toujours eu de bons résultats ici et c’est aussi parce que mon matériel fonctionne à merveille sur cette neige. Lors de la première manche, après deux virages, j’ai senti que mes skis répondaient présent, que je pouvais vraiment pousser fort. Ce sentiment m’a donné beaucoup de confiance.

Selon vous, il faudrait organiser plus de courses ici à Madonna?

Si les organisateurs veulent militer pour agender un slalom chaque semaine ici, ce ne serait pas pour me déplaire! (Rires)

La Suisse vit une forme de renaissance en slalom, avec aussi Ramon Zenhäusern qui est monté sur le podium le week-end passé à Zagreb. C’est une période faste pour le slalom helvétique?

Oui, nous avons une super équipe, très performante, où tous les athlètes se poussent les uns les autres. Cela crée une émulation très positive. C’est ce qui rend notre équipe si concurrentiel.

La retraite de Marcel Hirscher ouvre pas mal de perspectives pour le globe de cristal de votre spécialité. C’est un de vos objectifs cette saison?

Cette victoire me place en bonne position, mais il y a plein d’autres skieurs qui ont le même objectif et qui peuvent briller sur n’importe quel tracé. C’est peut-être un peu cliché, mais il faut prendre une course après l’autre. Ça ne sert à rien de penser au globe maintenant. La saison est encore longue, il ne faut pas s’emballer et continuer à travailler.

Fl. M.