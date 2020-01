Crans-Montana était en feu mercredi soir. Au propre (des flammes étaient projetées à l’arrivée de chaque skieur) comme au figuré. Le deuxième slalom exhibition organisé en nocturne sur le Haut-Plateau a attiré plus de 3000 spectateurs selon les organisateurs.

Tous (ou presque) n’avaient d’yeux que pour Daniel Yule. Le Valaisan, double vainqueur à Madonna di Campiglio et à Adelboden ces derniers jours, est entré dans une autre dimension. Il est devenu le technicien suisse le plus prolifique de l’histoire (3 victoires) mais convainc aussi pour son état d’esprit en dehors des pistes.

Un papa très fier

Sur le Haut-Plateau, Yule a été éliminé en deuxième manche mercredi, mais il a largement gagné à l’applaudimètre. «C’est un peu le bain de foule pour moi, a-t-il reconnu. Mais, c’est génial de voir un tel engouement pour le slalom en général.»

Dans l’aire d’arrivée, un spectateur était particulièrement fier de le voir descendre devant «son» public. André («ou Andrew c’est comme vous voulez») Yule apprécie le moment. «On est sur un nuage, Daniel aussi», résume un papa forcément très fier.

Mais comment expliquer un tel engouement autour de son fils de skieur? «Je pense que ce n’est pas uniquement grâce à ses performances sur la neige. Bien sûr, c'est le mien donc mon regard est un peu biaisé, mais je trouve que c'est un bon ambassadeur pour le sport suisse. Il ne se comporte pas comme Kristoffersen. En tant que parent, on peut être très fier de son gamin.»

Son fan's club compte plus de 300 membres

Monsieur Yule est entouré par une vingtaine de membres du fan’s club de Daniel. «On est plus de 300 membres en tout, explique Jean-François Lattion. Nous étions près de 100 à faire le déplacement à Adelboden.» Cet architecte de la Fouly connaît le slalomeur depuis qu’il est gamin et voyage aux quatre coins de la planète pour suivre ses exploits des JO de Pyeongchang à la Laponie. «Nous étions à Madonna la semaine dernière. C'était incroyable de voir son aura en Italie. Les gens nous arrêtaient dans la rue. On sent qu'il se passe quelque chose autour de lui.»

Crédit: DEPREZphoto-cransmontana

A ses côtés, sa femme Sylvie acquiesce. Elle a rejoint le fan’s club «par mariage». «Je pleure à chaque fois, explique-t-elle. Mais je ne peux pas le regarder descendre, aucun Suisse d'ailleurs. C'est trop douloureux.» Celle qui appelle tout le monde «Mimi» met, elle aussi en avant, le caractère bienveillant de Daniel Yule. «Il reste très simple. Lundi, il était chez nous et il ne se prend pas la tête. Il est comme toi et moi.»

Le skieur préféré des gamins...

Chez les plus jeunes aussi, il fait recette. «Quel est votre skieur préféré?» «Yuuuuule», répondent en chœur ces chasseurs d’autographes (à part Opaline, 9 ans, qui aime quand même bien Luca Aerni). «Daniel est hyper sympa, explique Elonie. Et ce slalom nocturne est hyper stylé». Eléanore confirme et montre fièrement les signatures obtenues mercredi soir. «J’ai pu en avoir une de tous les Suisses, c’était facile», précise cette experte redoutée. Thomas a certainement le meilleur argument pour apprécier le skieur valaisan. «J'ai sa maman, Anita, comme maîtresse d’anglais Anita à Orsières», explique-t-il fièrement, sans préciser s'il reçoit de bonnes notes.

...et des aînés

Mais le vainqueur d’Adelboden ne fait pas uniquement l’unanimité chez les plus jeunes. Anne-Marie, venue de Salgesch en voisine, passe une belle soirée à Crans-Montana. «C'est vraiment super ce slalom exhibition, explique la mamie, en terminant une Schüblig bien méritée. Je n'ai jamais rien vu de pareil en Coupe du monde. Daniel Yule, tout comme Ramon Zenhäusern d’ailleurs, est vraiment un athlète et un homme sympathique.»

Ce week-end, l’Orserain sera encore très attendu par le public suisse à Wengen. Tous rêvent déjà de le voir faire la même démonstration qu'à Adelboden le week-end dernier.