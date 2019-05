Le terrible accident dont a été victime Ayrton Senna s’est produit le 1er mai 1994 sur le circuit d’Imola. Il y a exactement 25 ans. Au Brésil, sa mort a été vécue comme une tragédie. Le gouvernement y a décidé un deuil national de trois jours, et la bourse de São Paulo est restée fermée, stupéfiant les Européens qui n’avaient pas la moindre idée de la ferveur dont jouissait le triple champion du monde auprès de ses compatriotes. Depuis, loin de s’apaiser, la passion des fans n’a cessé de prendre de l’ampleur.

Aujourd’hui, Ayrton Senna n’est plus seulement le héros disparu il y a un quart de siècle. Il est devenu une véritable légende, voir un dieu disparu du sport automobile. Ses exploits sont vus et revus sur Internet, des dizaines de livres sont parus sur lui et sa carrière a fait l’objet d’un long métrage. De nos jours, on ne se rappelle plus que ses exploits, occultant son côté obscur. De son vivant, seuls les puristes portaient des casquettes aux couleurs d’Ayrton Senna. Aujourd’hui, on en dénombre sur tous les circuits du monde, une gloire posthume à laquelle le pilote brésilien lui-même n’aurait jamais cru.

De nos jours, à Suzuka ou à Monza, on trouve des boutiques vendant des articles au souvenir du Brésilien. A Melbourne, en mars dernier, à l’occasion du premier Grand Prix 2019, on trouvait une boutique sous tente centrée uniquement sur les casquettes et les t-shirts aux couleurs du Brésilien disparu – juste à côté d’une autre boutique dédiée à Michael Schumacher. Au Brésil, lancée un mois avant la mort du pilote, la revue de BD «Senninha» a longtemps raconté les exploits d’un enfant pilote schématisant l’idole disparue. Tandis que la fondation «Instituto Ayrton Senna», dirigée par Viviane Senna, la soeur du pilote, continue de gérer des fonds destinés à aider les enfants brésiliens défavorisés, ainsi que le pilote l’avait souhaité.

Depuis son accident, le sport automobile a changé. Les mesures de sécurité ont été revues. Les circuits les plus dangereux, comme celui d’Imola, ont été exclus des calendriers. Les crash-tests des châssis ont été renforcés, et les têtes des pilotes sont désormais protégées par le système HANS (une sorte de grande minerve, introduite en 2003) et par les barres du halo, introduites l’an dernier. Mis à part la tragédie vécue à Suzuka en 2014, lorsque la monoplace de Jules Bianchi a percuté une grue, plus aucun pilote n’a trouvé la mort en Formule 1. En 25 ans, la Formule 1 est devenue plus sûre. Le tragique accident d’Ayrton Senna a peut-être permis de sauver la vie d’autres pilotes. Mais surtout, même s’il a disparu il y a un quart de siècle, la légende Senna ne cesse de croître et d’accrocher le Brésilien dans le cœur de plus en plus de fans. (nxp)