A Suzuka, le ciel tombe sur la tête de la F1

L’histoire se répète: en 2004 déjà, la décision avait été prise, le vendredi, d’annuler les qualifications du lendemain et de les tenir le dimanche matin, avant la course. Ce vendredi matin, scénario identique: à 12 h 35, heure locale (5 h 35 du matin en Suisse), les organisateurs publiaient un communiqué annonçant la fermeture du circuit le samedi, et la tenue des qualifications le dimanche, à 10 heures du matin (3 heures du matin en Suisse), avant la course, prévue à 14h10 (7h10 en Suisse).

Mais à en croire les chaînes météo japonaises, le typhon Hagibis semble ralentir sa course, ce qui pourrait menacer la tenue des qualifications dimanche matin. Dans un tel cas, c’est l’inconnue, comme le reconnaissent les commissaires de course: «Le règlement ne dit rien d’un tel cas. Nous exercerons alors notre autorité, selon l’article 11.9.3 alinéa B du code sportif. Et dans ce cas, la grille de départ sera établie selon l’ordre de la deuxième séance d’essais libres du vendredi.»

La première séance a été dominée par les deux Mercedes, avec plus d’une seconde d’avance sur les Ferrari. Celles-ci vont sans doute réagir pour cette deuxième séance, au cas où les qualifications de dimanche matin seraient annulées.

En attendant, le paddock se prépare au pire: «Le stand sera entièrement démonté après les essais du vendredi, explique-t-on chez Mercedes. Nous allons tout protéger du vent et de la pluie. Et nous resterons planqués dans nos chambres d’hôtel.»

Le carnage du Mont-Fuji

Les autorités locales sont assez alarmistes, et demandent à chacun de ne pas quitter leurs chambres, samedi, en ayant fait provision de vivres en suffisance. Les parties d’échec ou de cartes s’annoncent endiablées au fameux «Suzuka Circuit Hotel», celui où logent tous les pilotes.

La course, elle, aura lieu de toute façon à l’heure prévue, créneaux télévisés obligent. En 2007, sur le circuit du Mont-Fuji, les conditions météo exécrables avaient forcé un départ du Grand Prix du Japon derrière la voiture de sécurité, qui avait tenu la tête de la course pendant 17 tours avant de laisser l’épreuve se dérouler normalement.

«Normalement» n’est d’ailleurs pas le mot le plus adapté: l’épreuve avait été un carnage d’accidents et de sorties de route, avant la victoire de Lewis Hamilton devant la Renault du Finlandais Heikki Kovalainen.

Luc Domenjoz, Suzuka