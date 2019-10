Dimanche, ce sera donc la totale, avec qualifications, parade des pilotes, tests de la voiture de sécurité, démonstration aérienne et tours de pistes des invités. Pourvu que le soleil soit de retour!

Interdit de se pointer au circuit!

Vendredi, les communiqués sont tombés les uns après les autres dans la salle de presse de Suzuka, d’abord pour indiquer la fermeture totale du circuit le samedi, puis pour indiquer comment les règlements ont été amendés pour faire face à cette situation exceptionnelle.

Ces changements, entre autres, précisent combien de pneus doivent être rendus à Pirelli dimanche matin, puisque la traditionnelle troisième séance libre du samedi matin ne sera pas organisée. Ils indiquent aussi que le «couvre-feu», la période de huit heures pendant laquelle les mécaniciens et ingénieurs n’ont pas le droit d’être au circuit, va s’étendre de vendredi soir minuit à dimanche matin 5 heures.

Vendredi soir, tard, Tom Wood, le délégué de presse de la Fédération Internationale de l’Automobile (la FIA) a envoyé une note interdisant à quiconque d’approcher du circuit pendant la journée de samedi.

Dimanche matin, le beau temps devrait être de retour et permettre la tenue des qualifications à 10 heures (3 heures du matin en Suisse). Mais si le typhon traînait les pieds (un typhon en a plusieurs) et que la pluie n’avait alors pas cessé, les organisateurs ont décidé d’utiliser le classement de la deuxième séance d’essais libres pour établir la grille de départ du Grand Prix du Japon, qui partira quoi qu’il arrive à 14 h 10 (7 heures 10 en Suisse) pour ses 53 tours.

Vendredi soir, dès la deuxième séance d’essais terminée, c’était le branle-bas de combat dans le paddock. Des camions ont envahi la place pour évacuer le matériel dans un endroit sûr, alors que les écuries ont bouclé leurs garages en ne laissant rien dehors. «Nous avons rentré tout notre matériel électronique dans deux garages barricadés», explique Christian Pollhammer, le responsable de la logistique de la Formule 1.

«Nous avons dû débrancher tous les faisceaux de communication et replier des kilomètres de câbles. Un sacré travail. Et dimanche, on devra tout refaire à l’envers pour tout faire fonctionner en quelques heures.»

Les génératrices de courant ont elles-aussi été évacuées. Aucun circuit au monde ne peut fournir l’électricité dont un Grand Prix de Formule 1 a besoin, soit l’équivalent d’une ville de 30 000 habitants. Du coup, la FOM (la Formula One Management, la société qui organise la logistique et les retransmissions télévisées) déplace sur chaque circuit plusieurs génératrices chargées de fournir le courant aux écuries – principalement pour chauffer les pneus sous des couvertures extrêmement voraces en électricité. Tout ce matériel a lui aussi dû être évacué en catastrophe.

Günther Steiner amendé

L’irascible patron de l’écurie Haas a encore frappé. Sur la série consacrée à la Formule 1 par Netflix, Günther Steiner se fait déjà remarquer par la franchise, et parfois la violence de ses propos, en particulier à l’endroit de ses pilotes, Kevin Magnussen et Romain Grosjean.

En Russie, il y a deux semaines, le Danois a été déclassé de 5 secondes par les commissaires de course. A chaque Grand Prix, l’un des quatre commissaires est représenté par un ancien pilote. A Sotchi, il s’agissait d’Emanuele Pirro, un pilote qui a disputé une quarantaine de Grands Prix au début des années 90 - avec une cinquième place comme meilleur résultat. C’était ce même Emanuele Pirro qui avait décidé de déclasser Sebastian Vettel et de lui retirer sa victoire du Grand Prix du Canada.

Günther Steiner, à Sotchi, était furieux contre le déclassement de son pilote, et s’est lâché contre le commissaire italien dans la radio de l’écurie Haas. Le problème, c’est que ses propos ont été diffusés par les télévisions, et repris partout sur la toile. «Si nous n’avions pas ce commissaire débile et stupide, nous serions huitièmes aujourd’hui», a lâché Günther Steiner à la radio, juste après l’arrivée du Grand Prix, en s’adressant à Kevin Magnussen. «Tu connais ce commissaire, il n’a pas changé. Il ne devient pas plus intelligent.»

Les commissaires de Sotchi ont transmis l’affaire à leurs homologues de Suzuka, qui ont décidé d’infliger au patron de Haas une amende de 7500 euros pour avoir porté atteinte à la réputation du sport automobile et causé des torts moraux aux officiels de la Fédération.

La décision s’accompagne d’une menace d’une sanction bien plus lourde en cas de récidive. Günther Steiner risque d’être à nouveau la vedette de la prochaine série Netflix, qui sera terminée début 2020. Et si c’était le but recherché?