Fernando Alonso aura 40 ans la saison prochaine, au moment de disputer la première des deux saisons pour lesquelles il vient de signer un nouveau contrat… il n’est plus très jeune: « On ne marque pas des points en fonction de son année de naissance », tranche-t-il quand on lui mentionne son âge.

Voilà plus d’un an que Fernando Alonso clame à qui veut l’entendre qu’il souhaite revenir en F1. Le problème, c’est qu’aucune écurie, jusqu’ici, ne voulait de lui: tout le monde a été consterné par son comportement chez McLaren, au moment où l’écurie se débattait avec un moteur Honda en souffrance. Fernando Alonso s’est alors montré insupportable, ne cessant de critiquer son moteur en public. C’était un électron libre de mauvais caractère, un peu comme en 2007, chez McLaren, quand il détestait l’écurie anglaise pour lui préférer Lewis Hamilton.

Mauvais caractère, mais pilote d’exception. Même Lewis Hamilton, son rival de 2007, le qualifie de « pitbull ». Au volant, l’Espagnol ne renonce jamais. En course comme en essais, il est toujours à fond, tour après tour, inlassable, infatigable - et c’est sans doute le seul pilote avec cette qualité.

Nombreuses rumeurs

Les rumeurs l’ont imaginé un peu partout: chez Ferrari, chez Mercedes ou chez Alfa Romeo Sauber. Jusqu’à ce qu’une place se libère chez Renault en 2021 (celle de Daniel Ricciardo, partant chez McLaren).

Renault avait besoin d’un pilote-vedette pour justifier son maintien en F1 alors que la marque est contrainte à un plan d’économie drastique. Sebastian Vettel, libre lui aussi, aurait pu figurer un candidat crédible. Mais Renault lui a préféré Fernando Alonso. Et on le comprend: l’Espagnol, en plus d’être un réel surdoué, pourra sans doute aider au développement de la voiture au moment des nouveaux règlements 2022.

Troisième période

Fernando Alonso sera donc de retour pour une troisième période au sein de cette écurie: il y a couru de 2003 à 2006 (avec deux titres de champion du monde, en 2005 et 2006), puis de 2008 à 2009 (sans grand résultat, c’était une erreur), avant de partir chez Ferrari au mauvais moment, puis chez McLaren à un moment pire encore.

Des erreurs d’aiguillages, Fernando Alonso en a commis plus d’une. La signature de ce nouveau contrat 2021-2022 risque d’en être une de plus. L’Espagnol espère qu’avec les nouveaux règlements, les cartes seront rebattues et permettront à Renault de revenir au premier plan. C’est un pari, et il semble formidablement risqué. Mais Fernando Alonso tenait tellement à piloter qu’il aurait signé pour n’importe quelle écurie. Cet homme-là est réellement hors du commun, et on se réjouit de le revoir derrière un volant.

Luc Domenjoz