Le circuit de l’ennui

Posé sur un plateau venteux de la banlieue nord de Barcelone, le circuit de Catalunya n’est pas réputé pour ses Grands Prix disputés! Il dispose d’une longue ligne droite qui devrait favoriser les dépassements, mais celle-ci étant précédée d’un virage rapide, les monoplaces qui l’abordent ne se suivent pas d’assez près pour que des dépassements puissent avoir lieu, DRS ou pas.

Il y a trois ans, Max Verstappen en a profité pour remporter le premier Grand Prix de sa carrière, à 18 ans, devant une Ferrari (celle de Kimi Räikkönen) pourtant nettement plus rapide.

La preuve de l’ennui à venir: au cours des 28 derniers Grands Prix qui se sont tenus ici, 21 ont été remportés depuis la pole-position. «C’est un circuit où il est très difficile de faire la différence», confirme Charles Leclerc.

Chez Ferrari, on espère au moins retrouver la forme des essais d’hiver. La Scuderia aligne ici un nouveau moteur V6 pour combler son retard de points sur Mercedes. Dès ce week-end?

Les Formule 2 vont rouler en jantes 18 pouces

Ancien patron de la Scuderia Ferrari, Stefano Domenicali travaille désormais pour la commission des monoplaces de la Fédération Internationale de l’Automobile (la FIA). A ce titre, il a annoncé que les Formule 2 (ici Mick Schumacher), la saison prochaine, seront modifiées pour rouler avec des pneus aux jantes de 18 pouces.

Ce qui permettra au manufacturier Pirelli de tester ces gommes avant de les utiliser en Formule 1 dès 2021, ainsi que le règlement le prévoit. En plus de fournir la plupart des jeunes pilotes de la F1, la Formule 2 va ainsi jouer un rôle de laboratoire pour la catégorie-reine.

La maison du bonheur

Le premier Grand Prix européen de la saison marque aussi le retour des motor-homes dans le paddock. Chez Red Bull, on remplace la fameuse «Energy Station» qui fait le bonheur des habitués depuis 2005 par une nouvelle structure nettement plus spacieuse et plus écologique (avec un quart de surface utilisable en plus, elle compte désormais 1220 mètres carrés).

Elle est construite en utilisant de massifs mélèzes autrichiens qui viennent de Styrie, la région où se déroule le Grand Prix d’Autriche. «Cette structure est magnifique, elle donne une raison de plus de se lever le matin pour se rendre au circuit», avance Franz Tost, le patron de l’écurie Toro Rosso. «Elle assure que les membres de notre équipe seront heureux!» C’est la maison du bonheur…

Après la course, tout sera démonté pour être assemblé en Italie et amené en barge dans le port de Monaco, théâtre du prochain Grand Prix.

Si tu vas à Rio…

Le président brésilien, Jair Bolsonaro, a confirmé au cours d’une conférence de presse que le Grand Prix du Brésil, l’année prochaine, se tiendra sur un tout nouveau circuit dans la banlieue de Deodoro, à Rio de Janeiro.

«Ce projet va permettre de créer 6000 à 7000 nouveaux emplois», a expliqué le président. «Ce sera bon pour Rio et aussi pour le Brésil.»

L’ancien circuit de Jacarepagua de Rio, après avoir été envahi d’herbes folles, a été démonté pour laisser place aux Jeux Olympiques de 2016.

Le nouveau tracé sera construit, comme d’habitude, par l’architecte Hermann Tilke et devrait être terminé cette année encore. Avec l’Allemand aux manettes, les fans peuvent malheureusement craindre un nouveau circuit engendrant des courses soporifiques… par contre, le cadre fabuleux de la cité carioca procurera au moins un décor somptueux au futur tracé.

Toto Wolff, patron de la F1?

A Barcelone, la rumeur du paddock veut que Mercedes ait décidé de quitter la Formule 1 à la fin de la saison 2020, lorsque prendront fin les accords Concorde actuels (les contrats qui régissent les règlements et les répartitions financières de la Formule 1). Mercedes pourrait se concentrer sur la Formule E, la formule électrique, à laquelle la marque à l’étoile prendra part dès la saison prochaine.

Alors que les débats sur le renouvellement de ces accords traînent et deviennent houleux – aucune écurie n’acceptant les propositions sur la table –, la rumeur ajoute que Toto Wolff, le patron actuel de Mercedes, quitte la marque au terme de son contrat, fin 2020, pour remplacer l’Américain Chase Carey à la tête de Liberty Media, la société qui gère la Formule 1.

Le problème, c’est qu’en 2009, Bernie Ecclestone, alors détenteur des droits commerciaux de la F1, a accepté que Ferrai détienne un droit de véto sur la nomination du patron de la F1 – le Britannique était alors prêt à toutes les concessions pour contenter Ferrari, qui menaçait de quitter la discipline.

Or, on n’imagine guère la Scuderia accepter que son ancien rival Toto Wolff dirige la F1…

