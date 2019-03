Le Genevois Edoardo Mortara a signé une très belle performance dimanche, à l’occasion de l'E-Prix de Hong Kong de Formule E. Moins d’un mois après avoir terminé à la 3e place au Mexique et deux ans après avoir obtenu son premier podium, déjà sur le circuit hongkongais, le pilote de l’écurie Venturi (32 ans) a récidivé de belle manière en terminant à 1’’694 du vainqueur britannique Sam Bird.

Sam Bird wins the 2019 HKT Hong Kong E-Prix but is under investigation for contact with @Andre_Lotterer #HKEPrix pic.twitter.com/xMzgo0qSZh