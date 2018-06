Le GP de Montréal, remporté par Sebastian Vettel, s'est terminé dans la confusion dimanche.

Winnie Harlow, mannequin et amie du pilote Lewis Hamilton, a déployé le drapeau à damier deux tours trop tôt, rapporte ESPN (voir vidéo ci-dessus).

La modèle s'est défendue immédiatement en expliquant qu'un officiel lui avait ordonné d’agiter l'objet. Par bonheur, cette erreur n'a pas provoqué d'incident et le résultat de la course n'a pas été modifié.

«Heureusement, j'avais un compteur de tours dans la voiture et il était précis. Mais si la radio ne marche plus et l'écran de contrôle non plus, tu freines», a souligné le vainqueur du jour Sebastian Vettel, cité par le média américain.

De son côté, Winnie Harlow a expliqué que cet incident lui avait permis d'attirer l'attention des photographes. Elle a tout de même précisé qu'elle était reconnaissante «que tout le monde sain et sauf et que personne n'ait été blessé.»

(Le Matin)