Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) s'est offert samedi la pole position du Grand Prix de Belgique, sa 78e en Formule 1, lors de qualifications perturbées par la pluie sur le circuit de Spa-Francorchamps.

Comme en Hongrie avant la pause estivale, Hamilton a profité des intempéries. Cette fois il a devancé son rival pour le titre, Sebastian Vettel (Ferrari) de 7 dixièmes.

«La pluie est une amie à moi», a plaisanté à demi l'Anglais en conférence de presse. Il s'agit de la 5e pole-position obtenue en Belgique par le quadruple champion du monde, ce qui fait de lui le seul pilote dans ce cas. «C'était l'une des séances de qualification les plus difficiles dont je me souvienne», a déclaré Hamilton. «Ça devient de plus en plus dur tout au long de l'année», a-t-il souligné.

La pluie a commencé à tomber avant la troisième et dernière partie des qualifications alors que Ferrari semblait posséder un petit avantage de vitesse par rapport à Mercedes. Elle a ensuite faibli et la piste s'est asséchée ce qui a permis aux pilotes, chaussés en pneus intermédiaires, d'améliorer leurs chronos.

Ferrari court après une pole-position à Spa-Francorchamps depuis celle obtenue en 2007 par le Finlandais Kimi Räikkönen, qui ne partira que 6e dimanche.

Esteban Ocon (Racing Point Force India) a pour sa part égalé sa meilleure performance en qualifications, obtenue l'an passé au GP d'Italie à Monza dans des circonstances comparables. Son écurie, récemment rachetée et renommée, a obtenu seulement jeudi soir le droit de participer au reste de la saison.

L'avenir du pilote français n'est d'ailleurs pas assuré dans les prochaines semaines, car il pourrait être remplacé par le Canadien Lance Stroll (Williams), dont le père fait partie des nouveaux propriétaires de l'équipe, anciennement baptisée Force India.

Les Red Bull du Néerlandais Max Verstappen et de l'Australien Daniel Ricciardo sont seulement 7e et 8e. Les Sauber de Charles Leclerc et Magnus Ericsson occupent pour leur part les 13e et 14e rangs.

Qualifications du GP de Belgique

1. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:58.179

(moyenne: 213,358 km/h)

2. Sebastian Vettel (GER/Ferrari) 1:58.905

3. Esteban Ocon (FRA/Racing Point Force India-Mercedes) 2:01.851

4. Sergio Pérez (MEX/Racing Point Force India-Mercedes) 2:01.894

5. Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari) 2:02.122

6. Kimi Räikkönen (FIN/Ferrari) 2:02.671

7. Max Verstappen (NED/Red Bull-Renault) 2:02.769

8. Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull-Renault) 2:02.939

9. Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) 2:04.933

10. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) aucun temps

Eliminés Q2:

11. Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso-Honda)

12. Brendon Hartley (NZL/Toro Rosso-Honda)

13. Charles Leclerc (MON/Sauber-Ferrari)

14. Marcus Ericsson (SWE/Sauber-Ferrari)

15. Nico Hülkenberg (GER/Renault)

Eliminés Q1:

16. Carlos Sainz Jr (ESP/Renault)

17. Fernando Alonso (ESP/McLaren-Renault)

18. Sergey Sirotkin (RUS/Williams-Mercedes)

19. Lance Stroll (CAN/Williams-Mercedes)

20. Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren-Renault)

NDLR: L'heure de qualifications est divisée en 3 parties. Dans la 1re (Q1) toutes les voitures sont en piste pendant 18 minutes. Seuls les auteurs des 15 meilleurs temps restent en course pour la 2e phase (Q2), qui dure 15 minutes. Enfin, les 10 meilleures voitures luttent pour la pole position pendant 12 minutes dans la 3e phase (Q3). Les temps sont remis à zéro à la fin des Q1 et Q2. (AFP/nxp)