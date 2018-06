Lewis Hamilton (Mercedes) s'est offert la pole position du Grand Prix de France, sa troisième cette saison et la première en trois courses, sur le circuit Paul Ricard du Castellet (Var) samedi. Il devancera sur la première ligne de la grille de départ dimanche son équipier finlandais Valtteri Bottas. L'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari) et le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) seront en deuxième ligne.

Du côté de l'équipe suisse Sauber, le moral était bon à la fin de cette session. «La mayonnaise prend bien», a expliqué samedi à l'AFP Frédéric Vasseur, le «Team Principal» français de Sauber. Grâce à son prodige monégasque Charles Leclerc, 8e sur la grille, l'écurie suisse a réussi au Castellet (Var) sa meilleure séance de qualifications depuis trois ans et le GP d'Autriche 2015.

Quel bilan tirez-vous après presque un an à la tête de Sauber? «Jusque-là très positif, même si on veut toujours plus. On voit le chemin parcouru. Au delà des performances, je suis hyper content de l'ambiance qui règne dans l'équipe. Les résultats sont pour beaucoup dans cette bonne atmosphère. Il faut qu'on garde cette dynamique. Le premier objectif c'était de recoller au peloton. On y est parvenu. On arrive souvent à atteindre la Q2 (qui rassemble les 15 meilleures voitures en qualifications, ndlr). D'un point de vue général, on a fait un énorme pas en avant. On a plein de bonnes choses qui arrivent en terme de recrutement et de restructuration d'équipe. On s'attaque à tous les départements, pas seulement ceux qui concernent la technique. Je pense que la mayonnaise prend bien».

Quelle place visez-vous au classement des constructeurs en fin de saison? «On se fixe des objectifs course après course en fonction de nos performances précédentes. Ce que j'aimerais c'est qu'on s'établisse en Q2. Il y a eu une ou deux courses où on était proche d'entrer en Q3 (les 10 meilleurs) avant aujourd'hui. Tout le monde essaie de progresser, donc la clé c'est de le faire plus vite que les autres. Il y a je pense un surcroît de motivation chez nous en ce moment».

Cherchez-vous un remplaçant à Charles Leclerc, annoncé avec insistance chez Ferrari l'an prochain? «Pour l'instant je suis à 200% concentré sur la saison en cours et je ne lui cherche pas de remplaçant. Charles et Marcus (Ericsson) ont pris une part non négligeable dans le redressement de l'écurie. Marcus a fait beaucoup d'efforts pendant l'hiver. Et Charles est arrivé et a apporté un vent de fraîcheur».

Quand Simone Resta, venu de Ferrari, prendra-t-il ses fonctions en tant que directeur technique, et que va-t-il vous apporter? «Il prend ses fonctions le 1er juillet. Simone a une expertise qui est plus que reconnue dans le milieu. Pour nous c'est une référence dans la direction technique. C'est aussi forcément quelqu'un qui connaît très bien la Ferrari actuelle. Cela nous permet de développer encore mieux la collaboration avec eux et d'élever le niveau de standards, ce qui est pour nous crucial. On a une énorme inertie dans la structuration de l'entreprise et son arrivée représente un progrès rapide et important».

Quand allez-vous basculer sur le développement de la voiture 2019? «On est en train. Ce sera fait dans dix jours. On attend la finalisation des détails de la future réglementation pour s'y mettre à 100%. On a déjà les deux tiers de l'entreprise qui sont concentrés sur cet aspect». (nxp)