Nommé pilote de réserve et de tests au sein de l’écurie de F1 Haas fin mars, Louis Delétraz a forcément accueilli avec enthousiasme la publication mardi du calendrier qui a prévu pour le moment des épreuves du 5 juillet au 6 septembre. Son sourire reste pourtant de façade, car dans l’antichambre de la F1 (Delétraz est engagé en F2 au sein de Charouz Racing System), la réalité est bien plus sombre.

«On fait comme si tout était normal mais ce n’est pas le cas, estime le Genevois. Les écuries de F1 sont rémunérées pour participer aux épreuves et ont bénéficié d’une aide colossale (1,4 milliard) de la part de Liberty Media. En F2 et en F3, nous devons amener notre propre budget et nos propres sponsors. Il n’y a aucune prime aux résultats. Avec seulement 1 ou 2% de la somme versée à la F1, cela aurait permis d’aider toute la Formule 2 et la Formule 3. Malheureusement pour le moment rien n’a été annoncé et la situation est délicate.»

Le Mans dans le viseur

Le pilote suisse regrette le manque de considération pour les catégories en dessous de la F1. «On doit participer aux GP pour respecter les contrats TV et ceux liés aux circuits afin d’éviter des amendes à la F1, déplore Delétraz. S’il n’y a pas plus de soutien pour la F2 et la F3, je ne sais pas qui va rouler à part les milliardaires. En plus, les mesures sanitaires vont faire exploser les coûts. Je suis inquiet pour l'avenir de la F2 et j'ai peur qu’il n’y ait pas toutes les voitures en fin saison. J’espère vraiment qu’une solution sera trouvée.»

La densité du calendrier (huit courses en dix semaines) pourrait donner l’opportunité au Genevois d’assouvir son objectif ultime cette saison déjà: monter dans une Formule 1. «Si un pilote tombe malade ou est ménagé, ce que je ne souhaite pas, je pourrais faire mes débuts en F1 plus vite que prévu, souligne Delétraz. Mais l’objectif est de briller en F2 car c’est là que je prouverai que je mérite ma place plus haut.» Le Suisse se projette aussi aux 24 Heures du Mans, épreuve repoussée aux 19-20 septembre à laquelle il participera avec l'écurie suisse Rebellion. «J’ai suivi l’épreuve depuis que j’ai quatre ans à travers mon père. Je l’ai vu gagner au Mans, j’ai vécu l’ambiance mythique et mon rêve est de m’y imposer aussi, raconte Louis Delétraz. Nous avons un team capable de remporter l’épreuve et je ne pensais pas pouvoir dire cela à 23 ans. Je suis impatient d’y être!»

Une revanche virtuelle à Monaco

Et tant pis si la course ne se déroulera pas devant 300'000 spectateurs. Louis Delétraz veut remonter dans une voiture, lui qui a repris la conduite sur bitume au volant d’un karting mais qui a surtout accumulé les heures sur des jeux de simulation. Le Suisse a notamment disputé le championnat SRP E-Sport GT Series au volant de sa Porsche 911 GT3-R et s’est imposé sur le circuit virtuel de Barcelone. «La simulation est très poussée avec des réglages nécessaires pour la voiture, consommation d’essence et le choix des pneus», souligne le pilote. À une manche de la fin de ce championnat du monde GT presque aussi vrai que le réel, Louis Delétraz occupe la première place du général et compte bien inscrire son nom au palmarès le 21 juin prochain.

Huitième du championnat de Formule 2 en 2019 pour sa troisième saison dans la catégorie, le Genevois avait terminé deux fois deuxième au GP de Monaco dans ce championnat. Derrière son écran situé dans la cave de la maison familiale, Louis Delétraz a profité de sa pratique sur les jeux de simulation pour s'offrir une revanche virtuelle fin mai. «J’étais hyper content de m’imposer car la course était tendue, se souvient-il. Mais deux minutes après la fin de la course, la retransmission s’est arrêtée net. Je me suis retrouvé seul dans ma cave, sans podium ni champagne et c’était assez étrange».

I finally won Monaco (virtually????). Good Esports day with P1 & P2 in @FIA_F2, P9 with @HaasF1Team . Had good fun and hope you enjoyed watching ???????? #F2 #RaceAtHome #Monaco @charouzracing pic.twitter.com/5APfUMQTHl — Louis Delétraz (@LouisDeletraz) May 25, 2020

Avant de reprendre le volant et d'enchaîner les tours sur du bitume bien réel dans un mois, le pilote de 23 ans se frottera encore aux meilleurs pilotes mondiaux d’endurance les 13 et 14 juin pour les «24 Heures du Mans» en version virtuelle. Le Genevois sera aligné au sein d’une équipe mixte entre son équipe Rebellion et des gamers de Williams Esport et les quatre pilotes se relaieront pendant les 24 heures de course. Une autre occasion pour le Suisse de gagner en visibilité, avant de briller réellement sur le vrai circuit de la Sarthe prochainement?

Sylvain Bolt