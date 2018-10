Sponsor principal de Ferrari, une marque de cigarettes dont le logo ne peut plus apparaître sur les monoplaces (mais qui continue de verser plusieurs dizaines de millions par an à la Scuderia) a fait inscrire «Mission Winnow» (Mission «Gagner maintenant») sur l’aileron arrière des voitures rouges à Suzuka.

Autant dire que la mission n’a pas été un succès, puisque Sebastian Vettel a dû se contenter de la sixième place.

Jeudi, ce même sponsor a distribué dans le paddock un petit livre blanc reprenant quelques citations typiques de Kimi Räikkönen, groupées par thèmes. Un régal dont voici quelques morceaux choisis:

Le portable: «Je n’aime pas quand il sonne et que les gens m’appellent.»

Les opinions des autres: «Personne ne sait ce que je pense, à part moi.»

Les circuits: «Étroits par endroits. Larges à d’autres. Ça dépend où vous vous trouvez.»

Le matin: «J’ai choisi le sport automobile parce que je n’ai pas besoin de me lever trop tôt le matin.»

La Finlande: «En été, on pêche. En hiver, la pêche est mauvaise.»

Kimi Räikkönen, le Jean-Claude Van Damme du sport automobile?

Max Verstappen seul au monde

A Suzuka, dès le début de course, Max Verstappen et Kimi Räikkönen se sont accrochés à la chicane. Le premier a manqué son freinage avant de pousser le second quand il a repris la piste.

Après analyse de l’accrochage, les commissaires du Grand Prix du Japon ont décidé d’infliger une pénalité de cinq secondes à Max Verstappen. Que l’intéressé n’a pas digérée: en apprenant la nouvelle, il a juré dans son casque et n’était pas calmé au moment de ranger sa voiture dans le parc fermé, à l’arrivée: «Ces cinq secondes, c’est ridicule, tempêtait-il. Avec Kimi, on s’est à peine touché. Il me semblait que j’étais revenu en piste en toute sécurité, parce que je n’allais pas comme un fou, mais Kimi a choisi la mauvaise trajectoire en prenant l’extérieur du virage. Il aurait aussi pu attendre que je revienne en piste!»

Une phrase qui a fait exploser de rire toute la salle de presse. Depuis quand les autres pilotes doivent-ils attendre Max Verstappen? Le jeune Hollandais semble parfois sur sa propre planète.

Chase Carey tourne en rond

Le détenteur des droits commerciaux de la Formule 1, la société Liberty Media, a acquis ces droits il y a un peu plus de deux ans, en versant huit milliards de dollars au propriétaire précédent, CVC Capital, qui en avait confié la gestion à Bernie Ecclestone.

Depuis, Liberty s’est rendu compte que le prix payé était surévalué, et que les audiences de la F1 sont en baisse, un phénomène encore accentué par le manque d’intérêt des courses récentes. Lewis Hamilton vient de remporter six des sept derniers Grands Prix!

Jeudi, les patrons d’écurie, en réunion de crise, n’ont pas réussi à proposer une seule idée pour améliorer le spectacle des courses. Hier, dans le paddock, Chase Carey, le patron de Liberty Media, n’a donc pas arrêté de tourner en rond, passant d’une équipe à l’autre, pour trouver des idées permettant de pimenter le show.

A ce jour, toujours rien! Certains patrons d’équipe ont tout juste proposé d’organiser quatre séquences de qualifications plutôt que trois. Ce qui ne va pas résoudre le problème des courses. (nxp)