On en sait davantage sur l’état de santé de Michael Schumacher (49 ans), près de cinq ans après l’accident de ski dont il avait été victime à Méribel (Savoie).

Le «Daily Mail», qui a enquêté plusieurs jours dans la région de Gland où le septuple champion du monde de F1 réside, avance des nouvelles encourageantes.

Selon le tabloïd britannique, Schumi n’est plus cloué au lit de manière permanente et n’a plus besoin de l’assistance de machines pour pouvoir respirer. Néanmoins, l’Allemand aurait toujours besoin de recourir à des soins thérapeutiques sur une base permanente. Le coût de ces traitements sont estimés à 63'000 francs suisses par semaine.

Le «Daily Mail» affirme également que Schumacher ne réside pas dans une dépendance qui, selon certains écrits, avait été transformée en chambre d’hôpital. Mais il vit dans la partie centrale de sa demeure avec les membres de sa famille. (nxp)