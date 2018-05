La Toyota no 8 de l'équipage composé par Sébastien Buemi, Fernando Alonso et Kazuki Nakajima s'élancera de la pole position à 13h30 pour les Six Heures de Spa-Francorchamps. L'autre Toyota, qui avait signé le meilleur temps des qualifications, a été déclassée pour une irrégularité technique.

La no 7 devra partir de la voie des stands, mais seulement après que toutes les autres voitures aient effectué leur premier tour. (si/nxp)