L’ambiance est pesante sur le circuit de Spa-Francorchamps en ce dimanche de course. L’épreuve de Formule 2 prévue à 11 heures a été annulée en marque de respect pour le pilote disparu la veille au deuxième tour de la première course du week-end de F2.

Anthoine Hubert était peu connu dans le paddock de Formule 1, mais il commençait à faire son chemin. Après avoir remporté le championnat de GP3 la saison dernière, il s’était hissé en Formule 2 au sein de la modeste écurie Arden. Les deux victoires qu’il a déjà remportées cette saison, à Monaco et au Castellet, lui permettaient d’envisager de signer pour une meilleure écurie et viser le titre de F2 la saison prochaine. Déjà, Renault l’avait intégré dans son académie, il avait emménagé près de l’usine d’Enstone, en Angleterre, et passait beaucoup de temps dans le simulateur de l’équipe.

Sa disparition brutale a été un vrai choc. Depuis Ayrton Senna, le 1er mai 1994, plus aucun pilote n’était décédé pendant un week-end de Grand Prix - Jules Bianchi, victime d’un terrible accident au Grand Prix du Japon 2014 a succombé à son coma plusieurs mois plus tard.

Un métier dangereux

Voilà 25 ans qu’un pilote de monoplace n’était plus décédé sur un circuit pendant un Grand Prix, et la tragédie de samedi rappelle que le sport automobile reste une activité dangereuse en dépit de toutes les mesures prises. Les pilotes risquent leur vie et prennent des risques au nom de leur passion pour le pilotage.

Une minute de silence a été observée à 10 h 50, et une autre a été programmée à 14h53, juste avant le départ du Grand Prix de Formule 1. Les écuries de F1 ont toutes transmis leurs condoléances à la famille du pilote français, et bon nombre ont annulé les conférences de presse prévues en fin d’après-midi, après le drame.

Atterrés par la tragédie, tous ceux présents dans le paddock ne savaient que dire, samedi, tristes de voir un jeune homme de 22 ans mourir pour sa passion.

«Des risques pour poursuivre ses rêves»

Sur les réseaux sociaux, la plupart des pilotes ont fait part de leur tristesse et de leur consternation. «Nous avions le même âge, nous avions commencé à piloter ensemble et nous nous sommes battus en piste pendant des années», écrit Esteban Ocon.

Lewis Hamilton était lui aussi abattu, et a annulé sa soirée de samedi, prévue pour un des sponsors de l’écurie Mercedes. «Anthoine est un héros pour avoir pris les risques qu’il prenait dans la poursuite de ses rêves. Reste en paix, mon frère», a écrit le pilote Mercedes sur son compte Instagram.

C’est pour Charles Leclerc et surtout pour Pierre Gasly, qui avait partagé un appartement avec Anthoine Hubert, que la disparition du Français a été la plus difficile. Les trois jeunes étaient très proches. Samedi, Pierre Gasly a rejoint Charles Leclerc dans le motorhome Ferrari pour partager sa peine. Comme tous les autres pilotes, Anthoine Hubert savait les risques qu’il prenait, mais cela ne rend pas sa disparition plus supportable. Pourtant, le Grand Prix de Belgique a lieu, le show continue.

La vie de la course continue, futile, dangereuse. C’était celle d’Anthoine Hubert. Il allait avoir 23 ans. Personne ne l’oubliera.