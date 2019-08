Charles Leclerc a devancé de 0''748 son coéquipier Sebastian Vettel lors de cette séance disputée sous un temps chaud et ensoleillé. Il s'agit de la 3e pole-position de sa carrière. Le pilote de 21 ans, qui effectue sa première saison au sein de l'écurie italienne, confirme ainsi sa vélocité affichée lors des séances d'essais libres de ce Grand Prix depuis vendredi.

«Nous avons eu un peu de peine avec nos simulations de rythme de course hier (vendredi) et il va falloir que nous travaillions un peu là-dessus», a-t-il toutefois prévenu. Le départ de la course sera donné à 15h10 (13h10 GMT).

Les deux Ferrari partiront donc en 1re ligne alors que le leader actuel du championnat du monde, Lewis Hamilton (Mercedes), n'a pu faire mieux que 3e. Il était violemment sorti de piste lors de la 3e séance d'essais libres samedi matin et ses mécaniciens ont dû remettre en état sa voiture avant le début des séances de qualifications.

Il partagera la 2e ligne sur la grille avec on coéquipier Valtteri Bottas alors que le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) partira lui 5e.

Formula 1 ????? - @Charles_Leclerc records his 3rd pole position in 2019, most for a driver in his debut season for @ScuderiaFerrari since Kimi Räikkönen (3) in 2007. #essereFerrari #BelgianGP #F1