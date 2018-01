Les Grid Girls en Formule 1, c'est terminé. Les dirigeants de la F1 ont annoncé ce mercredi que cette tradition n'aurait plus cours dès cette saison, et ce dès le premier Grand Prix de la saison, le GP d'Australie à Melbourne, le 25 mars prochain.

On ne verra plus à chaque emplacement de la grille de départ une hôtesse portant le panneau avec le numéro de course de chaque pilote.

Sous l'impulsion de Liberty Media, propriétaire de la catégorie reine depuis maintenant un an, la Formule 1 a choisi de mettre un terme à cette «pratique de longue date». La décision s'appliquera à toutes les autres catégories qui rythment un week-end de Grand Prix.

«Employer des Grid Girls a été un élément de base pour les Grands Prix de Formule 1 pendant des décennies, a expliqué Sean Bratches, directeur commercial de la F1. Mais nous avons le sentiment que cette coutume ne fait pas écho à nos valeurs, et qu'elle est clairement en contradiction avec les normes sociétales modernes. Nous ne pensons pas que cette pratique soit appropriée ou pertinente pour la Formule 1 et ses fans, anciens comme nouveaux, à travers le monde.»

La F1 souhaite faire du temps passé par les équipes et les pilotes sur la grille de départ un «moment de fête, où des invités et différents artistes peuvent ajouter du glamour et du spectacle au Grand Prix, en permettant aux promoteurs et aux partenaires de mettre en avant leur pays et leurs produits».

Et ces produits ne seront pas présentés par des hôtesses...

Les hôtesses sexy avant un Grand Prix, c'est fini... Image: AFP.

(Le Matin)