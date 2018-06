Les Mercedes seront les voitures à battre ce week-end à Spielberg au Grand Prix d'Autriche. Lewis Hamilton a signé le meilleur temps lors des deux séances d'essais libres, à chaque fois devant Valtteri Bottas.

Le chrono le plus rapide a été obtenu lors de la session de l'après-midi par Hamilton en 1'04''579, devant Bottas en 1'04''755. Le matin, le Britannique avait tourné en 1'04''839 et le Finlandais en 1'04''966. Curiosité, le meilleur temps signé par le quadruple champion du monde l'a été avec des gommes tendres, plus efficaces que les super-tendres à la surprise des équipes.

Sebastian Vettel (Ferrari) est le premier des poursuivants, l'Allemand ayant obtenu un chrono de 1'04''815. Il a devancé les Red Bull-TAG Heuer de Daniel Ricciardo (1'05''031) et Max Verstappen (1'05''125).

Classés 9e et 11e le matin, Charles Leclerc et Marcus Ericsson ont un peu reculé ensuite. Les pilotes du team Alfa Romeo Sauber-Ferrari ont établi les 12e et 14e temps, respectivement en 1'06''096 et 1'06''199. (ATS/nxp)