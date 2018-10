Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) s'est offert la victoire au Grand Prix du Japon, 17e manche de la saison de F1, dimanche à Suzuka, où l'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari) n'a pu faire mieux que 6e après un accrochage.

Victorieux de six des sept derniers GP, Hamilton compte désormais 67 points d'avance sur son rival au classement des pilotes et Mercedes 78 unités de plus que Ferrari. Hamilton pourrait être sacré dès le prochain GP, aux États-Unis le 21 octobre, s'il inscrivait neuf points de plus que Vettel.

Les suivants de Hamilton sur la grille de départ, le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) et le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), malgré une pénalité de cinq secondes pour un contact tôt dans la course avec le Finlandais Kimi Räikkönen (Ferrari), complètent le podium.

Alors que le Britannique a connu une course tranquille, profitant de l'avantage de performance de sa monoplace et de la présence de son coéquipier derrière lui, Vettel a commis une nouvelle erreur.

Huitième sur la grille après un mauvais choix de pneus et une faute de pilotage dans la dernière partie des qualifications, l'Allemand, remonté à la 4e place à l'issue du premier tour, a percuté Verstappen lors d'une tentative de dépassement trop ambitieuse au huitième tour pour se trouver relégué en queue de peloton.

Du côté des Sauber, le le Suédois Marcus Ericsson a terminé au douzième rang (à un tour), alors que le Monégasque Charles Leclerc a été contraint à l'abandon.

Sebastian Vettel a tenté en venant de très loin sur @Max33Verstappen, certainement trop de risques pris par l'Allemand qui repart 19ème ! #JapaneseGP #SuzukaGP #GPJapon pic.twitter.com/i0hu1Ykzap — Second Poteau FC (@SecondPoteauFC) 7 octobre 2018

(AFP/nxp)