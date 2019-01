La veille du demi-siècle fêté ce jeudi par le «Baron Rouge», sa famille avait annoncé sur Facebook la sortie d’une application pour smartphone qui allait rendre hommage à Michael Schumacher et son immense carrière en Formule 1. On l’a téléchargée et visitée. Petit tour d’horizon d’un outil qui ne fascinera que les inconditionnels de l’ancien pilote de la Scuderia Ferrari.

Au premier abord, le design de cette application est sobre. Le contenu y est assez limité et n’est pas très «2.0». D'entrée, c’est une section «Interview avec Michael» qui nous a interpellés. Avant son accident, le champion y répond à une foultitude de questions. Un peu dérangeant, honnêtement, de le voir ainsi pimpant sur son téléphone intelligent…

Ensuite, on retrouve une tonne de statistiques, les circuits où l’Allemand a brillé (ou pas) au cours de sa fructueuse carrière. Une sorte de Wikipédia, donc, mais avec les tracés des épreuves du championnat du monde. Pas sûr que ça apporte grand-chose aux tifosi, qui connaissent sans doute déjà ça par cœur depuis des lustres.

Les gens qui auront téléchargé le petit programme auront droit aussi à des tours de circuits virtuels, à un Google Map de sa piste de karting de Kerpen, tout comme à une visite du «Motorworld», un musée gratuit autour de l’automobile, implanté depuis environ une année du côté de Cologne. Ses anciennes équipes (Jordan, Benetton et Ferrari) y ont prêté douze F1 et c’est beau.

Plus loin, au milieu de différentes informations qui n’ont pas un intérêt fondamental, on y retrouve des pictogrammes de ses rivaux, ses amis et de ses employeurs, via les voitures utilisées à l’époque. C’est joli.

Par contre, on a été très déçu que la page ci-dessous ne fonctionne pas encore correctement. On aurait adoré envoyer plein de messages WhatsApp avec des emojis Ferrari ou à la gloire de Schumacher. Quand on se dépêche de rentrer du travail, par exemple.

Et comme on ne perd pas non plus le Nord et que le commerce est forcément une fois ou l’autre le nerf de la guerre, vous avez un double accès aux shops de Michael Schumacher ou de sa fondation. Dépêchez-vous, vous aurez apparemment droit à une casquette gratuite pour toute commande réalisée ces jours-ci.

Par contre, pour ce qui est de la santé du septuple champion du monde de F1, toujours rien. «Soyez sûrs qu'il est entre les meilleures mains possibles et que nous faisons tout ce qui est humainement possible pour l'aider», avait écrit sa famille mercredi. On n'en a pas appris beaucoup plus dans «l’Equipe» du jour, qui a consacré deux pleines èages à «Schumi». Jean Todt, son ancien patron désormais aux commandes de la FIA a indiqué qu’il avait vu «beaucoup de Grands Prix avec lui, avant et après son accident» et qu’il espérait «en voir beaucoup d’autres», sans autre précision. (nxp)