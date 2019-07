A défaut de se distinguer cette saison sur les circuits et de truster les podiums, la faute sans doute à une Renault qui tarde à être réellement compétitive, Daniel Ricciardo n'en demeure pas moins «l'amuseur public numéro un» des paddocks de F1. Le pilote australien l'a encore prouvé pas plus tard que dimanche passé à Silverstone, en marge du Grand Prix de Grande-Bretagne.

Et comment donc? En perturbant son pote Carlos Sainz Jr, le pilote espagnol de chez McLaren, en pleine interview. Et pas n'importe comment... On vous laisse le découvrir à travers l'image. Et on vous laisse aussi apprécier la réaction du lésé, qui est allé botter les fesses de ce farceur de Daniel Ricciardo.