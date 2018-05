Lewis Hamilton, le leader du championnat du monde 2018 de Formule 1, a déclaré que le retour des «grid girls», ce week-end à l'occasion du Grand Prix de Monaco, était «une chose magnifique».

Le propriétaire de la F1, l'entreprise Liberty Media, avait décidé en janvier de bannir la présence de ces mannequins féminins sur la piste, pour «obéir aux règles sociétales de la vie moderne».

Mais ce week-end, les modèles de TAG Heuer seront bel et bien présentes en Principauté. Pour la plus grande joie du Britannique: «Je pense que les femmes sont la plus belle chose au monde, a-t-il surenchéri. Quand nous arrivons sur la grille et qu’il y a de belles femmes sur la grille, c’est le Grand Prix de Monaco, c’est joli.» Avant d'apporter une nuance: «Je ne pense pas que nous devions soutenir ou forcer des femmes à faire cela, si elles ne sont pas à l’aise. Dans ce cas, elles ne devraient pas le faire.»

Son dauphin au classement, l'Allemand Sebastian Vettel, a lui aussi accueilli ce retour de manière positive: «Je pense que tout cela a vraiment trop pris d’ampleur, car je ne crois pas que les grid girls aient été forcées à faire cela dans le passé. Je pense qu’elles appréciaient ce qu’elles faisaient. Je rejoins Lewis: j’aime les femmes, je pense qu’elles sont belles. Si c’étaient des hommes, je n’aurais juste pas été intéressé. Rien contre les gars, mais je n’aurais pas trouvé d’intérêt.»

Il n'y aura pas que la course qui suscitera l'intérêt ce week-end à Monaco!

(Le Matin)