Le pilote canadien Robert Wickens, victime d'un terrible accident lors du Grand Prix de Pocono il y a une semaine, respire à nouveau sans assistance et a pu parler à ses proches, a annoncé samedi son écurie.

«Pour la première fois depuis le 19 août et son accident sur le circuit de Pocono, le pilote de l'écurie Schmidt Peterson Robert Wickens respire sans assistance médicale et peut parler à sa famille», a-t-elle indiqué.

L'écurie n'a pas donné plus de précisions sur l'état de santé de son pilote, qui a été opéré à plusieurs reprises, notamment pour insérer des broches en titane dans sa colonne vertébrale, et pour consolider ses fractures des jambes.

Wickens, 29 ans, a percuté très violemment les grillages de sécurité surplombant le mur extérieur du circuit de Long Pond après s'être envolé littéralement sur une autre monoplace.

Au départ du Grand Prix de Madison, qui a été remporté samedi par l'Australien Will Power, plusieurs pilotes arboraient les lettres «RW» et le chiffre 6 sur leur monoplace, ainsi que le tee-shirt «GetWellWickens» (bon rétablissement Wickens).

It’s #Bommarito500 race day. All our love is going to @robertwickens.



Let’s do this.#GetWellWickens ?????? // #INDYCAR // @hinchtown pic.twitter.com/aeP4WCP9J6