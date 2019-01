On dit souvent «pas de nouvelle, bonne nouvelle». Dans le cas de Michael Schumacher, accidenté à ski le 29 décembre 2013 à Méribel (France), c’est plutôt «pas de nouvelle, pas de nouvelle», tant sa famille ne communique pas sur son état de santé depuis le drame. L'Allemand aura 50 ans ce jeudi et à part quelques bribes d’informations lâchées quelques fois par ses proches, on ne sait pas comment se porte vraiment le septuple champion du monde de Formule 1.

Mercredi, son entourage s’est exprimé sur Facebook, quelques heures avant l’anniversaire du «Baron Rouge». A propos de «Schumi», il faut se contenter d’apprendre que ses fans «peuvent être sûrs qu’il est entre les meilleures mains possibles et que nous faisons tout ce qui est humainement possible pour l’aider, a écrit sa famille sur le réseau social. Soyez certains que nous suivons les vœux de Michael en gardant entre nous un sujet aussi sensible que sa santé, comme nous l’avons toujours fait.»

L’entourage de Michael Schumacher a aussi indiqué que le 50e anniversaire de l’ancien pilote Ferrari était l’occasion de lancer une application réalisée par la «Keep Fighting Foundation», qui se veut être un musée virtuel des réalisations de la star. «Nous pourrons y revoir, tous ensemble, les succès de Michael. Cette «app» est une étape importante dans nos efforts de rendre justice à lui et à vous, ses supporters, en célébrant tout ce qu’il a fait.» (nxp)