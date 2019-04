Mick Schumacher est rapidement en train de se faire un prénom dans le monde de la course automobile. Mardi matin, le pilote qui vient de fêter son 20e anniversaire a vécu sa première expérience derrière le volant d’une Formule 1 actuelle. C'est au volant de la Ferrari SF90, sur le circuit de Bahreïn, que le fils de Michael a effectué son baptême.

Il s'agissait d'un moment spécial pour Schumi junior. C'est en effet avec les monoplaces au cheval cabré que son père avait forgé sa légende, remportant cinq titres mondiaux consécutifs entre 2000 et 2004 pour porter son total à sept. Un record.

Le champion 2018 de la Formule 3 Europe effectuera aussi quelques tours mercredi au volant de l’Alfa Romeo C38 (ex-Sauber), mercredi. «Les F1 sont très belles. J'imagine qu'être pilote de F1 est quelque chose de très spécial car il n'y en a que 20 dans le monde. Si vous êtes l'un d'entre eux, cela signifie que vous avez un très bon niveau», avait-il commenté en amont de ses essais.

Le Brésilien Felipe Massa, ancien pilote Ferrari, a pour sa part souhaité une bonne expérience au jeune talent de la Ferrari Driver Academy, la filière de la Scuderia. «J'espère que tu apprécies ta première fois dans la F1 de Ferrari», a-t-il rédigé dans une publication partagée sur les réseaux sociaux (voir ci-dessous).

