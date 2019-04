On n'est pas passé loin d'une immense catastrophe sur le circuit urbain de Bakou. Les essais libres du GP d'Azerbaïdjan ont été stoppés après que la voiture de George Russell est entrée en collision avec une plaque d'égout détachée. La séance n'a pas repris afin de vérifier l'ensemble des bouches d'égout présentes sur le tracé de 6 km et de nettoyer la piste avant la deuxième séance d'essais libres à 17h locales (15h en Suisse).

George Russell's car gets damaged after going over a drain cover at #AzerbaijanGP FP1 #F1 pic.twitter.com/xOfwLZtqGU

Pour couronner le tout, la camionnette équipée d'un bras mécanique chargée de ramener la Williams de Russell aux stands a heurté une passerelle surplombant le circuit. Le conducteur n'avait visiblement pas suffisamment baissé le bras.

Recovery truck hits track bridge while moving Russell's car back to the pits at Azerbaijan GP



WELL DONE BAKU!



#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/R5QahZXVbY