Sebastian Vettel a été viré!

Jeudi, chaque pilote a défilé à la salle de presse, l’un après l’autre, avec un masque. Quand Sebastian Vettel s’est vu poser une question sur les raisons de sa rupture avec Ferrari, à la fin de la saison 2020, il a surpris tout le monde.

Jusqu’ici, la version officielle voulait que le pilote et l’écurie n’aient pas réussi à tomber d’accord. On racontait que l’Allemand avait refusé une première offre de Ferrari proposant un salaire réduit…

Ce n’était pas ça du tout: «En fait, j’ai reçu un coup de fil de Mattia (ndlr: Binotto, le patron de la Scuderia). J’ai été très surpris lorsqu’il m’a dit que Ferrari n’avait pas l’intention de poursuivre avec moi… jusque-là, je n’avais pas reçu la moindre proposition de contrat, donc on ne peut même pas dire que les négociations coinçaient puisqu’il n’y en avait pas…»

Dit autrement, le quadruple champion du monde allemand a été proprement viré de la Scuderia…

Lewis Hamilton pense mettre un genou à terre

Le champion du monde s’est présenté à la conférence de presse avec un masque noir, un t-shirt noir et un drôle de cadenas autour du cou. Il a insisté sur son intention de promouvoir davantage les minorités en Formule 1. «Il est honteux qu’il ait fallu la mort d’un autre Noir pour démarrer un mouvement, a-t-il observé. Il y beaucoup de travail en F1, mais bien peu de postes sont occupés par des minorités. Je vais tout faire chez nous, chez Mercedes, pour embaucher plus de gens de couleur, pour plus de diversité. C’est aussi une question d’éducation, c’est pourquoi j’ai lancé la «Hamilton commission», pour étudier comment aborder le problème de la formation. La commission va dire comment changer les choses.»

Dimanche, sur la grille de départ, il est possible que les pilotes mettent un genou à terre en hommage à George Floyd. Romain Grosjean, le directeur du GPDA (l’association des pilotes de Grands Prix) pense le faire. «On a discuté du genou à terre, poursuit Lewis Hamilton. Ce n’est pas quelque chose qui me préoccupe tant que ça. J’ai plein d’autres choses dans la tête en ce moment. On verra bien dimanche. Je vais faire quelque chose, c’est sûr, mais je ne sais pas encore.»

Des tests, des contrôles et des masques

On est masqué chez Ferrari et on reste en forme...

Pour entrer au circuit de Spielberg, il faut être muni d’un laissez-passer permanent pour la saison, d’un document certifiant qu’on est négatif au test du COVID-19, mais il faut aussi avoir envoyé une décharge de responsabilité et un engagement à accepter des contrôles supplémentaires à tout moment. Il faut aussi passer par un contrôle de température et porter un masque en permanence, même seul, même à l’extérieur! Ouf.

A l’intérieur du circuit, chaque personne doit être testée au COVID tous les quatre jours, alors que la température de chacun est mesurée en plus de 20 endroits différents.

Premier événement sportif de cette importance a être organisé dans le monde depuis mars, le Grand Prix d’Autriche veut se montrer exemplaire. Il n’y aura donc aucun spectateur, aucun invité, aucune vedette, aucun journaliste (sauf les représentants d’une poignée de médias, dont «Le Matin»), aucune télévision (sauf Sky Angleterre, qui a payé 80 millions d’euros pour les droits!) et… aucun suspense, vue la domination attendue des Mercedes.