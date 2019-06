Nous sommes en Autriche, le circuit du Red Bull Ring se devait de rendre un dernier hommage à Niki Lauda, quelques semaines après la disparition du triple champion du monde autrichien.

Dans le paddock, les organisateurs exposent la Ferrari 312T avec laquelle il est devenu champion du monde pour la première fois en 1975, tandis que le tunnel qui passe sous la ligne de départ est décoré des photos retraçant la carrière de l’Autrichien, y compris sa victoire ici, il y a 35 ans, au Grand Prix d’Autriche 1984.

Un million de francs d’ailerons

Il y avait un peu de vent sur les montagnes autrichiennes pour la première journée d’essais, et plusieurs pilotes en ont été déstabilisés. Avec la recherche des limites de leurs voitures, beaucoup sont sortis de piste.

Au total, dix pilotes ont abîmé leur aileron avant, et deux (Max Verstappen, ci-dessus et Valtteri Bottas, ci-dessous) ont démoli leur monoplace au point de devoir interrompre leur journée.

Les écuries n’apprécient guère ces sorties de route. Chez Alfa Roméo, Frédéric Vasseur, le patron, explique qu’un aileron avant cassé lors d’une sortie de route coûte environ 100'000.- francs, et qu’il faut entre huit et dix semaines pour le fabriquer… Vendredi, Lance Stroll en a cassé deux. Heureusement que son Papa, le propriétaire de son écurie Racing Point, est milliardaire, ça aide à faire passer la facture.

Un camping bien organisé

L’an dernier, Max Verstappen avait remporté le Grand Prix d’Autriche grâce à l’abandon successif des deux Mercedes. Dans les tribunes, c’était l’explosion de joie des nombreux fans hollandais.

Cette année, ils se sont déplacés en plus grand nombre encore. On en compte 17'500 dans les tribunes spéciales «Max Verstappen», entièrement vendues aux fans du pilote Red Bull, ainsi que 13'000 dans diverses autres tribunes. Soit 30'000 personnes au total qui n’ont d’yeux que pour leur idole. «Mettez-le dans une Mercedes, et Lewis Hamilton sera tellement écœuré qu’il prendra sa retraite», clame un fan hollandais rencontré dans le camping.

Car bon nombre de ces fans bataves campent autour du circuit, situé dans les montagnes de Styrie à 700 mètres d’altitude. Des campings organisés de manière militaire, comme nulle part ailleurs pendant la saison de F1 (photo).

Respect de la vie privée chez Ferrari

La vie privée des pilotes Ferrari est gardée jalousement secrète. Sebastian Vettel s’est marié juste avant le Grand Prix de France. Seule une alliance à son doigt a vendu la mèche puisqu’il a convolé en toute discrétion avec Hanna Prater, sa compagne depuis de nombreuses années, avec laquelle il a deux enfants. Toute la famille Vettel vit dans le canton de Thurgovie.

Charles Leclerc est tout aussi discret. Son amie Giada Gianni ne se déplace jamais sur les circuits, et le pilote monégasque justifie cet éloignement: « Je veux garder ma vie privée… privée! dit-il. Imaginez que si Giada venait sur le mur des stands et que je connaissais une mauvaise journée, tout le monde dirait que c’est parce que je n’étais pas assez concentré sur mon boulot. Les médias jugent vite et de manière impitoyable! »

Des essais pour rien

Avec le nombre d’interruption des essais du vendredi, le classement de la journée ne reflète pas vraiment la hiérarchie des forces en présence. Lewis Hamilton, l’après-midi, ne s’est classé que quatrième derrière Charles Leclerc, Valtteri Bottas et Pierre Gasly. Mais le quintuple champion du monde britannique n’a pas chaussé les pneus tendres, tandis que que Valtteri Bottas est sorti de piste au moment d’améliorer son chrono.

