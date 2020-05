Grand amateur des courses virtuelles sur simulateur, Charles Leclerc n’a pas entendu que l’on sonnait à la porte de son logement à Monaco. Ni son téléphone portable qui vibrait et insistait. Sa petite amie, qui criait tant qu’elle pouvait son nom, avait oublié ses clés. Impossible d’entrer, le pilote de Ferrari, qui avait un casque sur les oreilles, était trop concentré sur sa course de rallye. «Elle a dû attendre 25 minutes en bas», a-t-il avoué sur son compte Twitter, confus, hilare.

En plein direct, le futur coéquipier de Carlos Sainz Jr au sein de la Scuderia s'est interrompu et a quitté son fauteuil. Raison de son départ soudain? Un message de sa compagne Charlotte sur la plateforme. La compagne du Français de 22 ans a finalement dû s’inscrire au service de streaming Twitch et acheter un abonnement pour communiquer avec lui et lui demander d’ouvrir enfin la porte.

Resume of the stream:

My girlfriend had to buy a subcription to my Twitch to be able to ask me in the channel chat if I could open her the front door. She waited 25 mins downstairs as I couldn't hear my phone, I had the headphones and was very focus on my rally race????