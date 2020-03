Le Genevois Louis Delétraz a été nommé officiellement pilote de réserve au sein de l’écurie américaine de Formule 1 Haas, jeudi. «C’est un énorme pas en avant, je n’ai jamais été aussi proche de mon rêve de monter dans une Formule 1, confie le pilote de 22 ans. Si je performe, je peux viser la F1 l’année prochaine ou dans deux ans. Je suis hyper motivé et prêt si l’opportunité se présente!»

Huitième du championnat de Formule 2 en 2019 pour sa troisième saison dans la catégorie, le Genevois occupait déjà le rôle de pilote de simulateur chez Haas, qui compte dans ses rangs le pilote franco-suisse Romain Grosjean.

Parallèlement à ce nouveau rôle de réserviste en F1, il poursuivra sa carrière en F2 avec l’équipe Charouz Racing System. «La F1 et la F2 se déroulant en général les mêmes week-ends, cela me permettra de remplir mon rôle de réserviste, vu que je serai déjà sur place, précise Louis Delétraz. Mon résultat dans le championnat de F2 conditionnera une éventuelle place en F1».

«J'ai 25 courses à disputer en six mois!»

Cette saison, Louis Delétraz a également prévu de courir en endurance et de disputer notamment les 24 Heures du Mans avec l’écurie suisse Rebellion, épreuve qui a été repoussée aux 19 et 20 septembre prochains. «Avec le chamboulement du calendrier, j’ai 25 courses à disputer en six mois, détaille le Genevois. Cela va être compliqué à m’aligner partout.»

En attendant des essais réels, Louis Delétraz représentera l’écurie Haas lors du championnat officiel de F1 e-sport dès la prochaine manche, prévue le dimanche 5 avril.

Extremely proud to join @HaasF1Team as an official test & reserve driver for 2020! ???? It’s another big step towards my @F1 goal. Big thanks to Gene and Guenther for this opportunity. I can’t wait to get started again ????????#F1 #HardWorkPaysOff #Excitedhttps://t.co/3CFWIdzDpS