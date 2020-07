Les Mercedes «B» énervent tout le monde

Les deux Racing Point l’avaient montré dès les essais de Barcelone, en février: cette année, elles seront très rapides. Peut-être même les plus rapides derrière les Mercedes. La raison? Ce sont des Mercedes!

L’écurie anglaise, propriété de Laurence Stroll, le père du pilote Lance Stroll, a copié les plans de la Mercedes W10 de 2019. Une opération qui s’est faire avec la bénédiction et l’aide de Toto Wolff, le patron de l’écurie allemande et ami de Laurence Stroll – les deux patrons auraient passé le confinement ensemble dans l’île du Canadien, dans les Caraïbes.

Bien sûr, Ferrari donne une partie des plans de sa voiture à Haas. Bien sûr, Red Bull aide considérablement la petite sœur Alpha Tauri (ex-Toro Rosso). Mais le règlement sportif encadre strictement ce genre de collaboration, et il semble que personne n’ait poussé le plagiat aux extrêmes de Racing Point, dont les ingénieurs ont carrément repris la Mercedes W10 en l’habillant de rose plutôt que d’argent.

Résultat: la Racing Point est une monoplace qui n’a presque rien coûté à son écurie et qui s’avère plus efficace que les Ferrari, les Renault ou d’autres. Et personne n’aime ça. «Je m’étonne de la vitesse des Racing Point», déclarait Christian Horner après la course de dimanche. «Pendant un moment, Sergio Perez alignait les records du tour, il allait plus vite que Lewis Hamilton.»

L'humiliation pour Renault

Chez Renault, on a guère goûté à l’humiliation de voir les deux monoplaces roses doubler puis terminer devant Daniel Ricciardo, 8e à l’arrivée - au Grand Prix de Styrie, Sergio Perez a fini 6e, à moins d’une seconde de Lando Norris, et Lance Stroll 7e, à 66 millièmes de son coéquipier.

Dès la fin de la course, l’écurie française a déposé plainte contre les deux Racing Point, en ciblant ses suspensions avant. Dimanche soir, les commissaires du circuit de Spielberg ont déclaré la réclamation de Renault «recevable», et ont demandé les plans de leur suspension à Racing Point, mais aussi les plans de la Mercedes W10 de l’an dernier.

Le jugement de cette réclamation devrait être rendu cette semaine encore, et fera peut-être l’objet d’un recours. Car c’est tout l’avenir de l’écurie Racing Point (sous le nom «Aston Martin» l’an prochain) qui est en jeu: si sa monoplace actuelle se voit interdite - ou tout au moins une partie de ses pièces -, l’équipe n’aura jamais le temps d’en concevoir une autre cette saison.

Par contre, si elle s’avère légale, elle se pose comme une candidate sérieuse à la troisième place du championnat, derrière les Mercedes et les Red Bull. Ce qui serait un camouflet pour des marques comme Ferrari ou Renault.

Encore un autogoal chez Ferrari

Les deux Ferrari sont entrées en collision au troisième virage du Grand Prix de Styrie. «Nous étions déjà trois de front à cet endroit, et il n’y avait vraiment pas de place, raconte Sebastian Vettel. Je ne m’attendais pas du tout à voir Charles arriver à l’intérieur à cet endroit. C’est si serré. »

Charles Leclerc a en effet tenté une manœuvre risquée à l’intérieur de ce virage serré, et il a touché l’arrière de la voiture de Sebastian Vettel. Tandis que l’Allemand rentrait aux stands pour abandonner, aileron arrière cassé, Charles Leclerc faisait changer son aileron avant avant d’abandonner lui aussi, trois tours plus tard, fond plat déformé.

«Je suis vraiment désolé, lâchait le Monégasque de retour dans le paddock. J’ai fait du mauvais travail aujourd’hui. J’ai laissé tomber l’écurie. Nous n’avions pas besoin de ça, j’ai jeté à la poubelle tous les efforts de ce week-end. Je ne peux que m’excuser, mais je sais que ça ne suffit pas. »

Les deux pilotes s’étaient déjà éliminés dans une collision au Grand Prix du Brésil, en fin de saison dernière. Les qualifications avaient montré que les deux Ferrari n’étaient pas très compétitives, mais elles s’attendaient à faire mieux en conditions de course.