Lewis Hamilton (Mercedes) a été couronné dimanche champion du monde de F1 pour la 6e fois en terminant 2e du GP des Etats-Unis derrière son coéquipier Valtteri Bottas. Le Britannique se place désormais, à 34 ans, un titre devant le légendaire Juan Manuel Fangio et un derrière Michael Schumacher.

«Je ne peux pas y croire, merci beaucoup», s'est-il exclamé à l'adresse de son équipe en franchissant la ligne d'arrivée devant Max Verstappen (Red Bull). «Je suis bouleversé. C'était une course très difficile aujourd'hui», a souligné Hamilton qui n'était parti qu'en 5e position sur la grille alors que Bottas avait réalisé la pole position. «J'espérais pouvoir gagner aujourd'hui, mais je n'ai pas pu avec les pneus», a-t-il ajouté.

Il a résisté dans les derniers tours au retour de Max Verstappen après avoir été passé par Bottas qui a suivi une stratégie différente pour les changements de pneus. Hamilton a été couronné champion du monde en 2008, avec McLaren, puis 2014, 2015, 2017, 2018 et 2019 avec Mercedes.

C'est le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) qui a terminé 4e dimanche alors que son coéquipier Sebastian Vettel a été contraint à l'abandon sur bris de suspension.

