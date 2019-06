Lewis Hamilton a remporté le duel des Flèches d'Argent sur le circuit du Castellet. Alors qu'il avait terminé derrière Valterri Bottas lors de la troisième séance d'essais libres du Grand Prix de France plus tôt dans la journée, Lewis Hamilton, avec un chrono de 1'28"319, s'est emparé de la pole position devant son coéquipier (1'28''605) et permet à Mercedes de réaliser le sixième doublé en première ligne cette saison.

Si Charles Leclerc a pris la troisième place, son coéquipier Sebastian Vettel s'est montré plus décevant. Après un premier enchaînement raté et une sortie de route dans le deuxième, l'Allemand est rentré au stand sans signer de temps et s'élancera finalement de la septième position.

Onzième lors des essais libres 3, Pierre Gasly a finalement décroché la neuvième place tandis que son compatriote Romain Grosjean, qui partira 17ème après une erreur dans la chicane du Mistral. (AFP/nxp)