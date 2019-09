Un circuit de moteurs

Avec la plus longue «ligne droite» de la saison, Spa est un circuit favorisant les moteurs puissants. Cette ligne droite n’en est d’ailleurs pas vraiment une, puisque ses 1.8 kilomètre comprennent la terrible compression de l’ «Eau Rouge» suivie de la bosse du Raidillon. Sauf qu’en Formule 1, de nos jours, ces deux virages se prennent à fond absolu, comme une ligne droite.

Du coup, plusieurs motoristes ont amené une version affûtée de leurs V6 turbo, afin d’affronter au mieux le toboggan de Spa, dimanche, puis celui d’Italie, dimanche prochain à Monza, autre circuit de moteurs.

Chez Renault, les deux pilotes seront ainsi reculés de dix places sur la grille pour ce changement. Idem chez Honda. Au total, sept pilotes seront pénalisés pour changements d’éléments moteur.

Chez Ferrari et chez Mercedes, par contre, on a réussi à ne pas effectuer de changement de moteur et les voitures de ces deux écuries ne seront pas pénalisées.

Les deux monoplaces de la Scuderia ont d’ailleurs monopolisé les deux premières places de la grille au terme des qualifications, Charles Leclerc devançant Sebastian Vettel. Les deux Mercedes suivent, Lewis Hamilton, troisième, ayant par ailleurs été victime d'une sortie de route un peu plus tôt dans la journée de samedi. Mais il ne s’inquiète pas: le matin, sa Mercedes a souffert d’un problème d’accélérateur, et l’après-midi, il était mécontent de son nouveau casque! «C’était un peu le «bazar» aujourd’hui, reconnaît-il. J’ai juste fait un ou deux tours pour voir, sur la fin. Mais je suis confiant pour ce week-end.»

Lewis Hamilton investit dans les burgers

Today we announce the launch of Neat Burger, a plant-based restaurant chain with a commitment to ethical practices and being kinder to our world. I’m so excited to be part of this company, which aims to revolutionize the way we view meat-free food. @NeatBurger_ ???????? pic.twitter.com/Ngj27avBfe — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) August 29, 2019

La nouvelle a transpiré dans les médias britanniques: Lewis Hamilton va lancer ce lundi une nouvelle enseigne de hamburgers: «Neat Burger» (les burgers «soignés», ou «élégants»!)

Le pilote ne mange plus de viande depuis 2017, et sa prise de participation dans Neat Burger lui parait donc logique. «Je tiens vraiment à respecter notre planète, et j’ai beaucoup d’admiration pour la philosophie de Neat Burger, explique-t-il. Je crois que nous avons besoin d’une possibilité de mieux manger dans les rues de nos villes, quelque chose qui soit incroyablement bon et dont les gens comme moi, qui suivent un régime basé sur les plantes, ont besoin. Mais ce sera aussi une bonne chose pour ceux qui aimeraient tester le végane de temps en temps.»

Neat Burger prévoit d’ouvrir 14 restaurants dans les deux prochaines années, en Europe ainsi qu’aux Etats-Unis. Lewis Hamilton y a investi aux côtés de l’Italien Tommaso Chiabra, qui possède déjà une chaîne de hamburgers, et aux côtés de Ryan Bishti, qui possède des boîtes de nuit à Londres, Barcelone et Mykonos.

Considéré comme le sportif le plus riche de Grande-Bretagne, avec une fortune estimée par le journal «Times» à 230 millions de francs, Lewis Hamilton prépare sa reconversion. «Je suis très sollicité, avoue-t-il. Je reçois une proposition d’investissement pratiquement chaque jour.»

Des qualifs changées en courses?

Ross Brawn.

Du côté de Liberty Media, la société détentrice des droits commerciaux de la Formule 1, on semble vouloir à la fois pimenter le spectacle et rentrer davantage d’argent. D’où l’augmentation du nombre de courses, qui passera de 21 à 22 la saison prochaine, avant de passer à 24 ou 25 en 2021.

Le règlement technique changera drastiquement en 2021, pour permettre aux voitures de se suivre de près - les premiers tests semblent d’ailleurs encourageants.

Mais Liberty aimerait aussi ajouter plus d’inconnue au niveau des grilles de départ, en introduisant une course le samedi après-midi pour déterminer la grille du dimanche. Une mesure à laquelle plusieurs écuries semblent favorables et qui pourrait être testée la saison prochaine déjà, à une ou deux occasions. «En 2020, nous aurons un championnat stable, ce serait le moment idéal pour essayer des choses», explique Ross Brawn, chargé de la rédaction du nouveau règlement 2021.