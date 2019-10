Lewis Hamilton a remporté dimanche le Grand Prix de Mexique de F1 mais devra encore attendre pour être couronné champion du monde pour une 6e fois, son équipier et dernier rival au classement, Valtteri Bottas, ayant terminé 3e.

Le Britannique a dominé la course grâce à un choix de pneus judicieux qui lui a permis de passer la ligne d'arrivée avec un peu moins de deux secondes d'avance sur Sebastian Vettel (Ferrari). Le 4e est le Monégasque Charles Leclerc, également sur Ferrari.

«Un résultat incroyable»

«C'est un résultat incroyable», a affirmé Lewis Hamilton qui a décidé de passer très tôt (23e tour) dans la course des pneus durs ce qui l'a contraint à effectuer un très long deuxième relais.

«C'était une course difficile mais on est revenus», a-t-il ajouté alors que les Mercedes ne partaient pas favorites devant les Ferrari et les Red Bull qui n'ont pu faire mieux que 5e avec Alexander Albon et 6e avec Max Verstappen.

Ce dernier s'est accroché dans le premier virage avec Hamilton ce qui l'a contraint à une escapade dans l'herbe, puis a été victime d'une crevaison après une touchette avec Bottas. Le prochain Grand Prix est celui des Etats-Unis dimanche prochain (3 novembre).

Hamilton devra y marquer quatre points de plus que Bottas pour être couronné champion du monde.