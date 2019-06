Il y a eu Zurich en 2018, il y aura Berne cette année (course samedi prochain 22 juin), et puis... plus rien! Aucune ville suisse ne figure en effet dans le calendrier 2019-2020 du championnat du monde de Formule E.

L'an passé, Zurich avait accueilli le premier Grand Prix disputé sur sol suisse depuis plus de soixante ans. Et Berne lui emboîte donc le pas cette année. Mais il n'y aura pas une troisième course consécutive sur sol helvétique.

Dévoilé vendredi à l'issue du Conseil des Sports motorisés de la Fédération internationale automobile (FIA) qui s'est tenu à Paris, le calendrier de la prochaine saison de Formule E comprend 14 courses dans 12 villes de quatre continents différents.

Cette sixième saison sera la plus dense de l'histoire. Une course sera organisée à Séoul pour la première fois, alors que Londres fait son retour dans le calendrier avec les deux dernières courses en un week-end.

La onzième des treize courses de la saison actuelle aura lieu samedi prochain au centre de Berne. Le circuit de 2,668 kilomètres et 13 virages a été tracé tout près de la fosse aux ours. Les essais libres auront lieu en matinée (8h55 et 11h20), les qualifications (13h30) et la Super Pole (14h15) en début d'après-midi, alors que le départ du Grand Prix sera donné à 18h.

(nxp)