Le calendrier provisoire de la saison 2020 de Formule 1 a été dévoilé jeudi. On y trouve deux changements majeurs par rapport à l’année 2019

D’abord, l’apparition de deux nouveaux circuits. Celui de Zandvoort (le 3 mai), aux Pays-Bas, qui effectue son retour dans le programme après 35 ans d’absence. Et celui de Hanoï (le 5 avril), au Vietnam, qui sera le 73e circuit de l’histoire à accueillir un GP de F1.

Ensuite, la disparition du GP d’Allemagne.

???? F1 2020 CALENDAR ????



? 22 races

? 7 back-to-back race weekends

? First ever race in Vietnam (5 Apr)

? A return to Zandvoort (3 May)



* Subject to FIA approval pic.twitter.com/zsejzCD8Iq