Le Vaudois Sébastien Buemi (Nissan), le Genevois Edoardo Mortara (Venturi) et leurs collègues auraient dû découvrir à 15 heures, ce vendredi («shakedown» de 30 minutes), le circuit qui accueille samedi le E-Prix de Suisse, à Berne, comptant pour le championnat du monde de formule électrique. Or, le programme a été retardé, le circuit n’étant pas encore terminé.

Raison du retard, selon les organisateurs: les dégâts causés jeudi soir lors d’une manifestation de cyclistes, qui se sont retrouvés sur le circuit et qui ont arraché de nombreux panneaux publicitaires pour exprimer leur mécontentement. Montant estimé des dégâts selon Blick: près de 400'000 francs!

Ce «shakedown» est effectué à petite vitesse, chaque veille de course. Il permet aux équipes de contrôler les différents systèmes électroniques. Un GP de formule électrique se déroule sur la seule journée de samedi: essais libres en matinée, qualifications (4 groupes) dès 13 h 30, superpole à 14 h 15 et départ de la course à 18 h 04. (nxp)