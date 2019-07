Rien ne lui a été épargné, à Lewis Hamilton. Alors qu’il avait invité une quarantaine de membres de sa famille à Silverstone, il a raté la pole-position de six millièmes en faveur de son équipier Valtteri Bottas, soit 41 centimètres au terme d’un tour de 5,891 kilomètres.

Le matin de la course, les deux pilotes Mercedes avaient discuté du premier virage entre eux, décidant de ne pas s’y attaquer et de ne pas risquer de se sortir mutuellement. Au départ, Valtteri Bottas a donc pris la tête, avec Lewis Hamilton dans ses roues. Le Britannique a fini par passer au quatrième tour, avant que Valtteri Bottas ne le repasse aussitôt, à la surprise de Lewis Hamilton. «On prend un peu moins de risques quand on se bat contre son équipier, expliquait le Britannique après l’arrivée. J’ai laissé de la place à Valtteri, alors que s’il avait piloté une Ferrari je lui aurais sans doute fermé la porte…»

En tête, le Finlandais avait le choix de s’arrêter en premier, sachant que les deux pilotes étaient partis pour stopper deux fois. «Le matin de la course, on a étudié une dizaine de cas en simulation, poursuivait Lewis Hamilton. Si on est en tête, si on est derrière, qui passe devant, qui s’arrête, etc. En général, la voiture qui roule en tête a le choix de la stratégie. C’est donc Valtteri qui s’est arrêté. Je n’avais pas le droit, normalement, de ne faire qu’un seul arrêt, mais pendant la course, on n’arrête pas d’affiner la stratégie. Et quand la voiture de sécurité m’a permis de monter les pneus durs, ça a tout changé.» En effet: alors que Bottas s’était déjà arrêté, la sortie de route d’Antonio Giovinazzi, qui a entraîné la neutralisation de la course derrière le voiture de sécurité, a permis à Lewis Hamilton de changer ses gommes sans perdre de temps, et ainsi de prendre la tête. Avec ses gommes dures, il a alors pu rouler jusqu’à l’arrivée sans plus s’arrêter, tandis que son équipier finlandais a dû stopper une seconde fois.

«A sept tours de l’arrivée, mes ingénieurs m’ont demandé de m’arrêter, comme c’était prévu, ajoutait Lewis Hamilton. Je n’aime pas aller contre leur avis, mais là j’avais une bonne avance sur Valtteri, et mes pneus étaient encore en assez bon état. J’ai décidé de rester en piste.»

Lewis Hamilton a eu raison, signant le meilleur tour en course lors de son dernier tour, prouvant ainsi que ses gommes étaient encore en bon état. Le Britannique signait sa sixième victoire à Silverstone, établissant un nouveau record devant son public.

Valtteri Bottas dépité

Il voulait absolument cette victoire, Valtteri Bottas. Pour prouver sa valeur à son écurie, qui hésite à le remplacer par Esteban Ocon la saison prochaine. Alors qu’il menait la course, le Finlandais a perdu le commandement en raison de l’intervention de la voiture de sécurité. «Ce n’est pas mon jour de chance, mais c’est la vie, lâchait-il après la course, un peu dépité. J’étais bien parti, je m’étais bien battu en début de course… je ne suis pas sûr que Toto (ndlr: Wolff, le patron de Mercedes) ait apprécié notre duel autant que nous, mais je me suis bien amusé. Après, il était prévu que je doive m’arrêter deux fois, c’était une erreur de notre part. On pensait qu’un seul arrêt était impossible, et en fait c’était la meilleure stratégie. Je suis content pour notre équipe, puisque nous signons un nouveau doublé, mais j’ai très faim de victoire.» Les deux arrêts, le choix des ingénieurs de Mercedes, avaient été quasiment forcés par Pirelli. Le manufacturier italien pensait que ses pneus ne pourraient pas tenir assez longtemps pour n’observer qu’un seul arrêt. Lewis Hamilton a démontré le contraire.

Vettel reconnaît son erreur

Sebastian Vettel cumule les erreurs depuis quelques mois. A Silverstone, alors qu’il aurait pu terminer juste derrière Max Verstappen, l’Allemand a embouti la Red Bull qui venait de le doubler. Sur le moment, l'Allemand eut un geste de colère envers le Hollandais, hurlant à la radio que ce dernier faisait n’importe quoi. Les commissaires du Grand Prix, eux ont jugé le pilote Ferrari responsable de l’accrochage, puisqu’ils l’ont condamné à une pénalité de 10 secondes. Pénalité sans conséquence puisque Vettel roulait en dernière place après avoir dû changer son aileron avant.

Après la course, dans le paddock, le calme revenu, l’Allemand reconnaissait sa faute. Au championnat, il n’occupe plus que la quatrième place, avec trois petits points d’avance sur son coéquipier Charles Leclerc, qui a terminé une nouvelle fois sur le podium en Angleterre.

Grosjean et Magnussen creusent le trou

Les deux Haas n’étaient déjà pas très bien qualifiées. Et côté paddock, les affaires de l’équipe n’allaient déjà pas bien fort, ce week-end, avec la perspective de voir leur sponsor principal, Rich Energy, déposer le bilan sans payer les millions dus à l’équipe. Mais pour parfaire le tableau, les deux monoplaces se sont accrochées au cinquième virage du premier tour de la course, et se sont mutuellement éliminées! Autant dire que Günther Steiner, le bouillant patron de l’équipe, n’a guère apprécié le Grand Prix de Grande-Bretagne. Ses deux pilotes ont subi une soufflante propre en ordre. Et Steiner de conclure: «Le mieux que nos pilotes pouvaient faire, aujourd’hui, c’était d’apporter une pelle - pour creuser encore plus profondément le trou dans lequel nous nous trouvions déjà!» Rideau!