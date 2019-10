Les F1 ne rouleront pas samedi sur le circuit de Suzuka: en raison du passage du typhon Hagibis, les qualifications du Grand Prix du Japon sont reportées à dimanche 10h locales (03h suisses) et les essais libres 3 annulés.

Ce report reste toutefois conditionné à la météo dimanche matin, de fortes rafales de vent étant encore attendues. La course reste elle programmée à 14h10 (7h10 en Suisse) dimanche.

«En raison de l'impact prévu du typhon Hagibis, Mobilityland (ndlr: le promoteur du GP) et la Fédération japonaise de l'automobile (JAF) ont décidé d'annuler toutes les activités prévues pour le samedi 12 octobre», ont expliqué les organisateurs dans un communiqué vendredi matin. «La Fédération internationale de l'automobile (FIA) et la Formule 1 soutiennent cette décision dans l'intérêt de la sécurité des spectateurs, des concurrents et de tous sur le circuit de Suzuka», est-il ajouté.

Priorité à la sécurité

«C'est une bonne décision, la sécurité doit être la priorité», a réagi le «team principal» de l'écurie américaine Haas, Guenther Steiner, résumant le sentiment général sur le paddock.

En conséquence, les pilotes et leurs équipes ne disposent toutefois plus que des deux séances d'essais libres de vendredi pour se préparer pour les qualifications et la course.

«La journée d'aujourd'hui va être plus intense», confirme le patron de Ferrari Mattia Binotto. «Il y a plus de pneus à utiliser et il faudra régler les voitures pour les qualifications. Les choses se compliquent mais c'est un bon challenge. Et je suis certain que les fans auront droit à du beau spectacle dimanche.»

If you hadn’t heard yet, should Sunday’s qualifying session not be able to go ahead, the grid will be formed from the #FP2 classification times. #HaasF1 #JapaneseGP pic.twitter.com/w0rvdWZjMZ — Haas F1 Team (@HaasF1Team) October 11, 2019

