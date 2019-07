Il fallait s’y attendre: dans le paddock de Silverstone, ça barde pour Pierre Gasly. A Spielberg, il y a deux semaines, sur le Red Bull Ring, le Français avait vécu une course très difficile. Pendant que son équipier Max Verstappen remportait la course, Pierre Gasly terminait modeste septième, un tour derrière le Hollandais. Une vraie punition. La joie de la victoire de Max Verstappen passée, ses patrons n’ont guère apprécié la différence de performance entre leurs deux pilotes. «Plus Pierre travaille, plus il est lent», s’amuse presque Christian Horner. «Nous savons qu’il peut aller vite. Mais nous devons trouver la combinaison de touches «alt-option-majuscule» pour remettre son cerveau à zéro et le redémarrer.»

Helmut Marko, le patron de la compétition de Red Bull, est plus sanglant encore: «En Autriche, Pierre n’avait aucune excuse. Ses performances ne sont pas du tout satisfaisantes. Quand il roule seul, ça va plus ou moins. Mais en course, dès qu’il suit une autre voiture, il ne peut pas doubler. Nous l’avons aidé tant que nous pouvons, maintenant, il doit obtenir des résultats. Il cherche tout le temps des défauts dans sa voiture. Or, nous avons tout vérifié: il n’y a rien!»

Pierre Gasly ne survivra peut-être pas à la pause estivale. Il lui resterait donc trois Grands Prix à disputer au sein de l’écurie anglaise… Le problème, pour Red Bull, c’est qu’aucun pilote ne semble disponible pour le remplacer. La marque de boisson pourrait promouvoir Daniil Kvyat, qui pilote chez Toro Rosso, mais alors en faisant l’inverse du Grand Prix d’Espagne 2016, lorsque le Russe avait été viré de Red Bull… ça n’aurait aucun sens.

On se demande bien comment il sait tout ce qu’il sait, mais Mattew Carter, l’ancien patron de l’écurie Lotus, a déclaré cette semaine qu’il savait «à 100%» qu’Esteban Ocon (photo) sera pilote en Formule 1 la saison prochaine. Et probablement chez Mercedes.

Pour l’instant, le Français, ancien pilote de Force India, est présent sur tous les circuits en tant que pilote-essayeur de Mercedes. Il attend de prendre la place de Valtteri Bottas en 2020 au cas où l’écurie allemande se débarrasserait du Finlandais. Ce qui, au vu de ses résultats, cette année, semble très improbable.

Ce week-end, Lewis Hamilton court à la maison et se pose comme le grand favori de ce Grand Prix d’Angleterre, qu’il affectionne particulièrement. «Courir ici en F1, c’est comme effectuer des tours sur un grand huit pendant une heure et demie», commente-t-il.

Après bien des hésitations, les organisateurs ont trouvé un accord avec Liberty Media, le détenteur des droits commerciaux de la F1, pour prolonger le contrat du Grand Prix de cinq années supplémentaires, soit jusqu’à la fin 2024.

Mercredi soir, un tweet de Rich Energy, le sponsor principal de l’écurie Haas, faisait mal au moral de l’équipe américaine: «Rich Energy met un terme à son contrat avec Haas. Terminer derrière Williams est inacceptable. La politique et le politiquement correct qui a cours en F1 limite aussi nos possibilités.» Ouch!

Today @rich_energy terminated our contract with @HaasF1Team for poor performance. We aim to beat @redbullracing & being behind @WilliamsRacing in Austria is unacceptable. The politics and PC attitude in @F1 is also inhibiting our business. We wish the team well #F1 #richenergy pic.twitter.com/9mAt2dOnYu