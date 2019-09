Le décès d’Anthoine Hubert, samedi dernier sur le circuit de Spa, a suscité de nombreux commentaires de la part des anciens pilotes de F1. Selon Jacques Villeneuve, champion du monde en 1997, les jeunes pilotes ont perdu la notion dU danger parce qu’ils s’entraînent beaucoup sur simulateur, où ils ne risquent évidemment rien.

Lewis Hamilton ne partage pas du tout cette opinion: «Les jeunes enfants n’ont jamais peur, regardez-les faire du ski, ils foncent. La peur est une notion qui vient avec l’âge, quand vous commencez à vous poser des questions sur votre carrière. Mais un simulateur ne réduit pas la peur. Je ne suis pas d’accord avec bien des opinions de cet individu (ndlr: Jacques Villeneuve). Personnellement, je ne l’écoute pas.»

Nico Rosberg, pour sa part, a causé la colère de Max Verstappen lorsque le champion du monde 2016 a déclaré que le pilote Red Bull «en est revenu à ses vieux démons» en Belgique, en entrant en collision par deux fois avec Kimi Räikkönen au premier virage de la course. «Max aurait dû lever le pied, il s’est montré beaucoup trop agressif.» Une remarque à laquelle le pilote hollandais n’a guère goûté: «Rosberg est en train de devenir comme Villeneuve, un pilote aigri qui n’émet que des commentaires négatifs», a-t-il rétorqué.

Mattia Binotto aime son boulot

Nouveau patron de la Scuderia depuis le début de l’année, le Lausannois Mattia Binotto a fort à faire pour diriger l’écurie la plus compliquée et la plus observée de la Formule 1. Tous les patrons qui l’ont précédé s’y sont cassé les dents plus ou moins rapidement.

Né à Lausanne, diplômé de l’EPFL, Mattia Binotto affirme pourtant qu’il a bien assimilé son nouveau rôle. «En fait, au lieu d’être plus difficile que je pensais, ce boulot est plutôt plus agréable que je l’imaginais. Et c’est grâce au fait que nous avons un team fantastique. Il règne un bel esprit d’équipe dans cette écurie. La pression est là, bien sûr, mais cet esprit créé un climat de confiance qui me permet de jouer mon rôle à ma manière. La première partie de la saison n’a pas été facile, mais elle nous a aussi rendu plus forts…»

Monza bat des records

Plusieurs bonnes nouvelles sont venues remplir les pages de l’hebdomadaire «Il Cittadino» de Monza. Le circuit a en effet annoncé qu’il avait prolongé son contrat avec Liberty Media, la société détentrice des droits commerciaux de la F1. Le contrat est prolongé pour cinq ans de plus, soit jusqu’en 2024.

Mais surtout, la victoire de Charles Leclerc, à Spa, a poussé bien des tifosi à acheter des billets pour le Grand Prix d’Italie, qui prévoit de dépasser son record de spectateurs ce week-end. «Nous avions déjà 5% de billets vendus en plus de l’an dernier, remarque Pietro Benvenuti, le directeur général de l’Autodromo. Mais il ne fait aucun doute que la victoire d’une Ferrari en Belgique va décider encore plus de monde à venir. On devrait approcher les 200'000 personnes, dimanche.»

Les portes se ferment pour Romain Grosjean

Chez Haas, Günter Steiner, le patron, se donne deux semaines pour choisir le pilote qui sera aligné aux côtés de Kevin Magnussen en 2020. Entre Romain Grosjean et Nico Hülkenberg - disponible puisque remplacé par Esteban Ocon chez Renault -, le cœur de Steiner balance.

Si l’Italien devait choisir Nico Hülkenberg, Romain Grosjean n’aurait quasiment aucune chance de retrouver un volant en Formule 1: seules deux places restent encore à pourvoir pour la saison prochaine, chez Williams et chez Alfa Roméo. Mais aucune de ces deux écuries ne semble intéressée par les services du Genevois.

Comme ce dernier l’admet lui-même, il pourrait se tourner vers la Formule E, la formule 100% électrique, où l’arrive de Mercedes et Porsche pourraient ouvrir des portes.