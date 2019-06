Il s'agit de la 79e victoire d'Hamilton depuis le début de sa carrière et la sixième cette saison pour deux à Bottas. Elle lui permet d'augmenter son avance sur son coéquipier au classement provisoire du championnat du monde. Les deux pilotes Mercedes ont devancé Charles Leclerc (Ferrari) et Max Verstappen (Red Bull).

Hamilton, parti en pole position, a mené la course de bout en bout après avoir contenu facilement les tentatives de Bottas de le dépasser au départ. Il s'est cependant plaint après l'arrivée de «bulles» sous ses pneus et du temps chaud et d'une piste bosselée, non sans constater qu'il connaissait «le meilleur début de saison et de championnat».

Seul «événement» d'une course peu passionnante, un plot bordant la piste est devenu baladeur mais a rapidement été ramassé par un commissaire de piste.

Charles Leclerc est aussi arrivé à menacer Bottas en difficulté avec ses pneus dans les derniers tours de la course mais sans parvenir à le dépasser. Hamilton s'est même permis de battre le record du tour à plusieurs reprises pendant la course mais c'est toutefois Sebastian Vettel (Ferrari), arrivé 5e, qui est parvenu à tourner le plus vite en fin de course grâce à un arrêt au stand pour chausser des pneus neufs. Il empoche ainsi le point supplémentaire accordé depuis cette saison à l'homme le plus vite en piste pendant la course.

Une lutte animée s'est livrée entre Daniel Ricciardo (Renault), Lando Norris (McLaren), Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) et Nico Hülkenberg (Renault) pour la 7e place et s'est finalement terminée à l'avantage du pilote australien. Romain Grosjean (Haas) a dû abandonner après une course anonyme. (nxp)