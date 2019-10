Vaut mieux la fermer

Fin de la séance de qualification: Valtteri Bottas sort de route et sa Mercedes reste fichée dans les Tepco, les protections bordant le dernier virage. En passant, la voiture du Finlandais arrache les capteurs et l’affichage électronique des drapeaux de couleur.

Tout de suite, les commissaires de piste déploient les drapeaux jaunes pour prévenir les autres pilotes lancés à fond, pour les rendre attentifs au danger et les contraindre à ralentir – depuis l’accident de Jules Bianchi au Japon, en 2014, la direction de course se montre beaucoup plus sévère et exige des pilotes qu’ils lèvent sérieusement le pied à la vue de drapeaux jaunes.

Sebastian Vettel arrive sur place et ralentit. Derrière lui, Max Verstappen, pour sa part, décide de rester à fond, ainsi que l’enregistrement de sa caméra embarquée et la télémétrie de sa pédale d’accélérateur le démontre.

Lors de la conférence de presse, juste après les qualifications, plusieurs questions sont posées au Hollandais à ce sujet. «J’ai bien vu que Valtteri était sorti de route à cet endroit», a-t-il commenté. «Est-ce que j’ai l’air d’avoir ralenti? Non. Mais ça n’a aucune importance. Si les commissaires le jugent opportun, ils n’ont qu’à annuler ce tour-là. Mon autre tour de qualif, le premier, me plaçait aussi devant de toute façon.»

Lorsque quelqu’un lui demanda s’il n’aurait pas mieux valu ralentir pour une question de sécurité, le pilote Red Bull s’est presque fâché: «Est-ce qu’on doit vraiment parler de ça? De sécurité? Je pense que nous savons tous ce que nous faisons, sinon nous ne piloterions pas des F1. C’est la séance de qualif, et ma foi, on fonce! Mais comme je viens de le dire, s’ils veulent annuler ce tour, qu’ils l’annulent!»

Une remarque qui, si elle n’était pas arrogante, démontrait au moins la méconnaissance du règlement de Max Verstappen: effacer un tour, dans un cas de non-respect du drapeau jaune, n’est pas la sanction prévue, comme le Hollandais l’apprit à ses dépens.

Ses propos en conférence de presse ont éveillé l’attention des commissaires sportifs. Ah bon? Max Verstappen admettait lui-même ne pas avoir levé le pied? Avec un représentant de son écurie, le pilote Red Bull a donc été convoqué par la direction de course, qui a examiné les relevés vidéo, sonores et télémétriques de la voiture numéro 33. Pour conclure, après plusieurs heures de réflexion, que le pilote avait violé l’appendice H, article 2.4.5.1 alinéa b) du code sportif international, le condamnant à un recul de trois places sur la grille de départ.

Par bravade en conférence de presse, trop sûr de lui, un brin prétentieux, Max Verstappen a donc perdu l’avantage de sa pole-position, qui n’était que la deuxième de sa carrière après celle décrochée cette année à Budapest. Parfois, il vaut mieux la fermer plutôt que de fanfaronner.

Renault, quand le sort s’acharne

Après le Grand Prix du Japon, une plainte de l’écurie Racing Point a permis aux ingénieurs de la Fédération Internationale de l’Automobile (la FIA) d’enquêter sur le système de freinage des Renault. Pour conclure à l’intervention sur d’un logiciel d’aide illégal.

Les deux Renault, dans les points à Suzuka, furent donc disqualifiées. L’écurie, tout en réaffirmant la légalité de son système, a renoncé à faire appel de cette décision, craignant une sanction plus importante encore – comme une disqualification de toute la saison.

A Mexico, on a essayé d’oublier l’événement et d’aller de l’avant.

Jusqu’à samedi matin: alors que Nico Hülkenberg prenait la piste au début de la troisième séance d’essais libres, l’Allemand n’a bouclé qu’un tour avant que l’équipe se rende compte d’une pollution du système de refroidissement de sa monoplace. Par erreur, un mauvais liquide avait été ajouté au liquide classique.

Les deux Renault n'ont donc pas pu participer à cette séance puisqu’il a fallu purger les systèmes des deux voitures. Quand ça veut pas…