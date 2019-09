«Ici naît la prochaine génération de voitures de course Mercedes». La firme allemande, dominatrice en F1, a annoncé mercredi son entrée dans le championnat du monde de Formule E, par la voix de son directeur d'écurie Toto Wolff.

«Nous nous lançons dans une nouvelle mission, une mission électrique», a dévoilé M. Wolff lors de la présentation de la Mercedes-Benz EQ Silver Arrow 01 et de l'équipe, en marge du salon de l'automobile de Francfort.

My face when they told me I’ll be a Mercedes-Benz EQ Formula E driver ???? Just a little excited to start this journey together! pic.twitter.com/Pn4ejNakp5